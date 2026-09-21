Raste broj oboljelih od opasnog virusa: Većina pacijenata u teškom stanju

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Foto: pexels/Sandy Torchon

U Srbiji su potvrđeni novi slučajevi groznice Zapadnog Nila, te je ukupan broj oboljelih sada 46, od kojih je čak 43 ima težak oblik bolesti, pokazuje najnoviji izvještaj Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Najviše oboljelih je i dalje u Beogradu, a i dalje dominiraju osobe muškog pola među zaraženima. Prosječna starost oboljelih je 66,6 godina. Region Počela sezona kestena, ima ih na pijacama: Kupci u nevjerici gledaju cijene Slučajevi su registrovani na teritoriji deset okruga. Među oboljelima je 28 osoba muškog i 18 osoba ženskog pola. (Kurir)

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