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Dvije osobe poginule: Uhapšen vozač kamiona koji je izazvao udes kod Smedereva

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21.09.2026 18:39

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Двије особе погинуле: Ухапшен возач камиона који је изазвао удес код Смедерева
Foto: Instagram / Printscreen/ 192_rs

Mladić (27) iz Jagodine, koji je upravljao teretnim vozilom, uhapšen je zbog sumnje da je danas izazvao tešku saobraćajnu nesreću kod Smedereva, u blizini mjesta Kolari, u kojoj su dvije osobe izgubile život, saznaje Telegraf.

Kako navodi Telegraf, testiranjem je utvrđeno da je 27-godišnji vozač teretnjaka u trenutku udesa upravljao vozilom pod dejstvom marihuane.

Do stravičnog sudara došlo je na auto-putu u smjeru ka Nišu, kada su se sudarili teretno i putničko vozilo. Od siline udara, teretnjak se prevrnuo, dok je putnički automobil potpuno uništen, a dvije osobe koje su se u njemu nalazile stradale su na licu mjesta.

Удес Смедерево

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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Terete ga za izvršenje krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu.

Na ovoj dionici auto-puta saobraćaj je satima bio u potpunom prekidu, usljed čega su se stvorile kilometarske kolone u smjeru ka jugu. Uviđaj je završen, a rad na raščišćavanju i potpunoj normalizaciji saobraćaja je u toku.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

udes

Srbija

tragedija

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