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Umro delegat na utakmici Zvezde i Šumadije

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21.09.2026 18:55

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Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

U selu Miraševac tokom trajanja fudbalske utakmice Opštinske lige došlo je do tragičnog događa, kada se delegat na utakmicu star 57 godina srušio i preminuo.

"Bio je delegat na utakmici FK „Crvena zvezda“ iz Miraševca i FK „Šumadija“ iz Sipića, kada mu je tokom utakmice pozlilo. Samo se srušio. Utakmica je odmah prekinuta, svi su potrčali da pomognu, pozvana je Hitna pomoć ali uzalud", kaže za RINU jedan od očevidaca.

Марио Милошевић

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Tragedija se dogodila u 64. minutu utakmice, koja nakon ovog stravičnog događaja više nije nastavljena.

Daljom istragom biće utvrđen tačan uzrok smrti fudbalskog delegata.

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utakmica

Fudbal

smrtni slučaj

Srbija

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