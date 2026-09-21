Umro delegat na utakmici Zvezde i Šumadije

U selu Miraševac tokom trajanja fudbalske utakmice Opštinske lige došlo je do tragičnog događa, kada se delegat na utakmicu star 57 godina srušio i preminuo.

"Bio je delegat na utakmici FK „Crvena zvezda“ iz Miraševca i FK „Šumadija“ iz Sipića, kada mu je tokom utakmice pozlilo. Samo se srušio. Utakmica je odmah prekinuta, svi su potrčali da pomognu, pozvana je Hitna pomoć ali uzalud", kaže za RINU jedan od očevidaca.

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Tragedija se dogodila u 64. minutu utakmice, koja nakon ovog stravičnog događaja više nije nastavljena.

Daljom istragom biće utvrđen tačan uzrok smrti fudbalskog delegata.