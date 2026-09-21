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Evropska država dijeli građanima novčanu pomoć za hranu

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21.09.2026 19:40

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Европска држава дијели грађанима новчану помоћ за храну
Foto: Envato/AtlasComposer

Italijanski ministri poljoprivrede, rada i finansija predstavili su danas javnosti usvojeni paket pomoći građanima za dvije naredne godine.

Na osnovu ovog paketa će preko posebne kartice biti isplaćeno po 500 evra godišnje za kupovinu prehrambenih proizvoda za 1,18 miliona domaćinstava sa niskim prihodima.

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Državni budžet Italije je za "Karticu posvećenu tebi" već predvidio 500 miliona evra za 2026. i još 500 miliona za 2027. godinu, prenosi "Sole 24 Ore".

Korisnici neće morati da podnose zahtjev, već će ih na osnovu dostupnih podataka identifikovati italijanski Nacionalni institut za socijalno osiguranje (INPS) i nacionalno udruženje opština (ANCI).

Kartica će biti dostavljena novim korisnicima, dok će postojeći korisnici dobiti automatsku dopunu.

Pomenuta kartica može da se koristi za kupovinu širokog spektra prehrambenih proizvoda, osim alkoholnih pića.

Za 2026. i 2027. godinu ukinuta je mogućnost korištenja kartice za kupovinu goriva, koja je postojala u prvim verzijama programa.

Italijanski ministar poljoprivrede Frančesko Lolobriđida rekao je da je fokus na prehrambenim proizvodima imao pozitivan efekat i na domaće proizvođače.

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Prema njegovim navodima, oko 90 odsto korisnika kartice vremenom se opredijelilo za prehrambene proizvode proizvedene u Italiji.

Ukupna ulaganja države u ovaj program u periodu od 2023. do 2027. godine premašiće 2,7 milijardi evra.

(Tanjug)

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Tagovi :

Italija

Evropa

Pomoć

Hrana

Novčana pomoć

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