Cijene nafte u padu

Cijene nafte na svjetskom tržištu i danas su u padu, piše američki dnevnik "Volstrit žurnal".

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte manja za 3,8 odsto i sada iznosi 96,49 dolara po barelu.

U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora pala za 3,1 odsto i iznosi 100,65 dolara po barelu.

Šef američke Centralne komande admiral Bred Kuper izjavio je tokom vikenda da je tokom prethodne dvije sedmice količina nafte i tereta koji prolaze kroz Ormuski moreuz na najvišem nivou u proteklih šest mjeseci.