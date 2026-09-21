Cijene nafte u padu

Autor:ATV redakcija
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Cijene nafte na svjetskom tržištu i danas su u padu, piše američki dnevnik "Volstrit žurnal".
U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte manja za 3,8 odsto i sada iznosi 96,49 dolara po barelu.
U Londonu je cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora pala za 3,1 odsto i iznosi 100,65 dolara po barelu.
Šef američke Centralne komande admiral Bred Kuper izjavio je tokom vikenda da je tokom prethodne dvije sedmice količina nafte i tereta koji prolaze kroz Ormuski moreuz na najvišem nivou u proteklih šest mjeseci.
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