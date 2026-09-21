Šta možemo očekivati na izborima 4. oktobra?

Provjerili smo kakva je situacija u Gradskoj izbornoj komisiji Banjaluka.

"Kao i za svake izbore, pripreme teku uobičajnim tokom, u skladu sa rokovnikom izbornih radnji koje je propisao CIK. Mi smo imenovali članove biračkih odbora, u toku su obuke članova. Sada su krenule i završne obuke predsjednika koje se odnose na rad sa novim izbornim tehnologijama. Teško je predvidjeti kako će proteći izbori. Ja se nadam da će proći u nabolje mogućem redu i bilo bi nam zadovoljstvo da tako bude. Mi jesmo održali testne izbore jedan dan. S tim testnim izborima nismo u potpunosti zadovoljni, u smislu da smo jako kasno dobili glasačke listiće. Biračko mjesto smo otvorili ujutru u devet sati, međutim, listiće smo dobili tek nekad oko 12 sati. Tu je bilo i nezadovoljstva građana koji su ujutru došli. Birački odbor nije mogao na vrijeme da krene sa radom. Inače, sam proces glasanja ne bi trebalo da bude sporan, u smislu da ti novi glasački listići koji su sad drugačije dizajnirani u odnosu na prethodne, možda će biti za starije građane malo teži za snalaženje sa kandidatskim listama jer sad na listićima nema više imena kandidata nego samo redni brojevi. Svi građani trebaju biti edukovani - prvo moraju označiti političke subjekte, a onda u okviru tog političkog subjekta dati najviše tri preferencijalna glasa", rekao je predsjednik GIK-a Dubravko Malinić i dodao:

"Na testnom glasanju stariji građani su se snašli tako što smo im mi pojašnjavali prije ulaska na biračko mjesto. Međutim, na probnom glasanju su bili imaginarni nazivi političkih subjekata i nazivi njihovih kandidata, pa im je i to bilo malo zbunjujuće. Ja se nadam da građani sada na izborima neće imati problem sa glasačkim listićima. "