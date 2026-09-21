"Kuća se gradi od temelja, a ne od krova": Tramvaji iz budućnosti na ulice iz prošlosti

Otvaraju se, dobro, ne otvaraju se još... Grade se kružni tokovi, mjesecima, a toliko se čeka i pedesetak obećanih novih autobuskih stajališta od prošle godine. Stajališta nema, ali stižu električni tramvaji i to iz Kine.

Uskoro će banjalučkim ulicama preko rupa i dotrajalih saobraćajnica „ploviti“ električna vozila, kojima se Banjalučani nisu imali prilike voziti, bar ne u svom gradu.

Kako je najavio prvi čovjek najvećeg Grada Republike Srpske, Draško Stanivuković, stižu nam električni autobusi, a nakon njih i električni tramvaji.

“Naš tim ljudi uspješno je završio posjetu i privodi kraju sve neophodne procedure za transport električnih tramvaja koji su iz Kine krenuli prema Hamburgu i očekuje nas da kroz koju sedmicu prvi tramvaji stignu u naš grad”, najavio je Stanivuković.

Prije Budimpešte i Ljubljane, nastavio je on, građanima Banjaluke biće dostupni električni tramvaji.

Možda su se gradski oci mogli ugledati na Kineze, koji preko noći rješavaju neke od najzahtjevnijih infrastrukturnih projekata, uređuju dotrajale saobraćajnice, izgrađuju tunele, ali umjesto takvih poduhvata odlučili su se ipak za gotov proizvod.

Testna faza

“Tokom testne faze građani će imati priliku da isprobaju ovaj vid prevoza i daju svoje mišljenje, a po našoj procjeni biće nam potrebna oko četiri tramvaja”, rekao je Stanivuković.

Dobro, dakle ovo je sve samo proba.

Međutim, uz testni period građani će prema Stanivukovićevim najavama dobiti i 40 novih autobuskih stajališta, informacije o novom režimu vožnje, ali to nije sve!

U ponudu je Stanivuković dodao i aplikaciju putem koje će svi korisnici gradskog prevoza moći pratiti kretanje autobusa.

Šta kaže struka?

Od prve najave pa sve do sad, struka i nije najsrdačnije pozdravila novitete, koji će uskoro saobraćati Banjalukom. Stručnjaci iz oblasti saobraćaja ukazuju na brojne propuste kada je u pitanju saobraćaj i sama infrastruktura u Banjaluci.

Tako navode da je neophodno obezbijediti infrastrukturu, kako bi saobraćaj funkcionisao bez blokada i zastoja, a svjedoci smo da je pomenuti svakodnevno opterećen te vijesti poput kolapsa u gradu, gužve i zastoja, postali su svakodnevnica. A šta će biti kad stignu tramvaji i autobusi.

„Studija javnog prevoza iz 2023. utvrdila je nešto što se u javnom diskursu rijetko spominje: učešće javnog prevoza u Banjaluci kreće se oko 10 posto svih putovanja. Za poređenje, u Beogradu je preko 50 posto, u Beču 47, u Pragu 54, čak i u Bernu, gradu uporedive veličine sa Banjalukom, taj broj je oko 31 posto. Cilj iz našeg SUMP-a je 20 posto. Da bi se taj cilj ostvario, sistem mora biti drugačije postavljen. Trenutno imamo nekoliko privatnih prevoznika bez jedinstvenog ugovora sa Gradom, prosječna starost minibusa i autobusa je preko 16 godina, što je dvostruko više od evropske prakse. Studija eksplicitno preporučuje snižavanje cijene karte, a mi i dalje nismo sigurni da li se javni prevoz u Banjaluci plaća ili ne i da li je 100% subvencionisan za određene kategorije. Ne postoji integrisana elektronska karta, ne postoji P+R sistem ni na jednoj ulaznoj saobraćajnici, a parking u centru grada je previše jeftin, ili se uopšte ne naplaćuje zbog tekućih sporova, da bi iko racionalno birao autobus. Problem nije flota, problem je sistem koji flotu opslužuje. Nove autobuse uvesti u stari sistem znači riješiti pogrešnu jednačinu“, tvrdi Nikola Ćopić vještak saobraćajne struke.

Bilo kako bilo, da bi se upotpunio banjalučki saobraćajni „Diznilend“ uređuju se i kružni tokovi sa pločama na kojima se nalaze citati, monumentalni spomenik, i druge instalacije, među kojima će uskoro saobraćati prevozna sredstva, koja nemaju ni gradovi u regionu, ali nemaju ni devastiranu saobraćajnu strukturu kao onu u Banjaluci, a kojom se ne hvale iz Gradske uprave.

Banjalučani i električni autobusi

Nije problem samo dovesti vozilo u grad. Treba mu obezbijediti i put kojim će da prođe, a to bi u Banjaluci mogao biti najzanimljiviji dio testa.

Građani će tako, bar ako sve bude išlo po planu, dobiti priliku da testiraju novi prevoz, a možda će i novi prevoz dobiti priliku da testira Banjaluku.

Ko će koga više iznenaditi, električni autobus gradske ulice ili gradske ulice električni autobus, ostaje da se vidi.

Za sada je izvjesno samo da u grad stižu vozila budućnosti, a saobraćajna infrastruktura će, izgleda, morati nekako da ih sustigne.