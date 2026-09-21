Peking i Vašington usvojili dijalog o vještačkoj inteligenciji

SAD i Kina dogovorile su se da uspostave mehanizam za razmatranje pitanja vezanih za razvoj tehnologija vještačke inteligencije, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.

"Najvažnije je da se uopšte počne sa razgovorom, tako da smo uspostavili dijalog o vještačkoj inteligenciji. Vjerovatno ćemo se ponovo sastati za dva mjeseca", naveo je Besent u intervjuu za "Fajnenšel tajms".

On je nakon sastanka sa potpredsjednikom Vlade Kine He Lifengom u Njujorku, uoči planirane posjete kineskog predsjednika Si Đinpinga Vašingtonu kasnije ove sedmice i njegovih razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, rekao da je cilj SAD da upravljaju rizicima povezanim sa razvojem vještačke inteligencije, posebno u pogledu njenih nekontrolisanih agenata i kibernetičkih prijetnji koju predstavljaju "nedržavni akteri".

"Vašington je zabrinut i zbog potencijalne upotrebe vještačke inteligencije za stvaranje biološkog oružja", istakao je Besent.

Neimenovani visokorangirani američki zvaničnik rekao je da je Kina više usredsređena na kontrolu same tehnologije vještačke inteligencije.

U SAD se nedavno pojavila zabrinutost da bi vještačka inteligencija mogla da predstavlja prijetnju po čovječanstvo. Tramp javno podržava nastavak razvoja u toj oblasti, tvrdeći da SAD "ne smiju dozvoliti Kini da preuzme vođstvo u tom smislu", prenosi Srna.