"Moskva se nada nastavku trilateralnih pregovora"

Foto: Pexel/ Serg Alesenko

Rusija se nada nastavku trilateralnih pregovora o Ukrajini, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je na medijskom forumu Organizacije novinskih agencija Azije i Pacifika naglasio da još nema bilo kakvog pomaka u vezi sa nastavkom pregovora. Peskov je istakao da Rusija nastavlja specijalnu vojnu operaciju, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.