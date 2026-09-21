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"Moskva se nada nastavku trilateralnih pregovora"

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21.09.2026 11:18

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Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација
Foto: Pexel/ Serg Alesenko

Rusija se nada nastavku trilateralnih pregovora o Ukrajini, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je na medijskom forumu Organizacije novinskih agencija Azije i Pacifika naglasio da još nema bilo kakvog pomaka u vezi sa nastavkom pregovora.

Peskov je istakao da Rusija nastavlja specijalnu vojnu operaciju, prenosi Srna

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Tagovi :

Rusija

Moskva

Dmitrij Peskov

Ukrajina

Kremlj

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