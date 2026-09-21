"Moskva se nada nastavku trilateralnih pregovora"

Autor:ATV redakcija
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Rusija se nada nastavku trilateralnih pregovora o Ukrajini, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je na medijskom forumu Organizacije novinskih agencija Azije i Pacifika naglasio da još nema bilo kakvog pomaka u vezi sa nastavkom pregovora.
Peskov je istakao da Rusija nastavlja specijalnu vojnu operaciju, prenosi Srna
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