Rusija: Izlaznost na izbore veća od 59 odsto

Izlaznost na izbore u Državnoj dumi u Rusiji premašila je 59 odsto, saopštila je predsjednik ruske Centralne izborne komisije Ela Pamfilova.

Ona je istakla da su izbori održani tokom vikenda bili bez presedana u smislu nivoa opasnosti i prijetnje.

Pamfilova je naglasila da su prevaziđene sve opasnosti i prijetnje tokom izbora održanih od 18. do 20. septembra.

CIK je ranije saopštio da Stranka Jedinstvena Rusija vodi sa osvojenih 57,87 odsto glasova, nakon obrađenih 87,91 odsto glasačkih listića, prenosi Srna.