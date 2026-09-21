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Rusija: Izlaznost na izbore veća od 59 odsto

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21.09.2026 10:43

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Жена напушта бирачко мјесто након што је гласала на парламентарним изборима у Руској амбасади у Вилњусу, Литванија, у недјељу, 20. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mindaugas Kulbis

Izlaznost na izbore u Državnoj dumi u Rusiji premašila je 59 odsto, saopštila je predsjednik ruske Centralne izborne komisije Ela Pamfilova.

Ona je istakla da su izbori održani tokom vikenda bili bez presedana u smislu nivoa opasnosti i prijetnje.

Pamfilova je naglasila da su prevaziđene sve opasnosti i prijetnje tokom izbora održanih od 18. do 20. septembra.

CIK je ranije saopštio da Stranka Jedinstvena Rusija vodi sa osvojenih 57,87 odsto glasova, nakon obrađenih 87,91 odsto glasačkih listića, prenosi Srna.

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Rusija

izbori

Izlaznost na izborima

glasanje

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