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Kasne letovi u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj

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21.09.2026 11:38

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Авион је врста ваздухоплова чврсте конструкције са сопственим погоном, који производи узгон помоћу фиксних крила и омогућава лет кроз ваздух.
Foto: pexels/Mr Ozturk

Letovi u pojedinim dijelovima Velike Britanije kasnili su usljed "tehničkog problema" u kontrolnom centru vazdušnog saobraćaja Državne službe za avio-saobraćaj u Prestviku u Škotskoj.

Iz NATS-a su naveli da su uvedena ograničenja u vazdušnom saobraćaju kako bi se upravljalo obimom saobraćaja dok inženjeri utvrđuju uzrok problema, što je uticalo na aerodrome u Škotskoj, Sjevernoj Irskoj i na sjeveru Engleske.

"Aerodromi južno od Mančestera uglavnom nisu pogođeni, međutim, letovi ka sjeveru i avioni koji polijeću sa škotskih aerodroma trenutno bilježe određena kašnjenja", navodi se u saopštenju NATS-a.

Agencija je saopštila da problem nije povezan sa tehničkim kvarom koji se dogodio ranije ovog mjeseca.

Prekid rada sistema 8. septembra doveo je do otkazivanja više od 1.000 letova i velikih poremećaja u saobraćaju nakon što je softverski problem uticao na deo sistema NATS-a za obradu podataka o letovima, podsjeća portal "Baha", prenosi Srna.

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Škotska

Sjeverna Irska

let avionom

kašnjenje

Velika Britanija

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