Kasne letovi u Škotskoj i Sjevernoj Irskoj

Letovi u pojedinim dijelovima Velike Britanije kasnili su usljed "tehničkog problema" u kontrolnom centru vazdušnog saobraćaja Državne službe za avio-saobraćaj u Prestviku u Škotskoj.

Iz NATS-a su naveli da su uvedena ograničenja u vazdušnom saobraćaju kako bi se upravljalo obimom saobraćaja dok inženjeri utvrđuju uzrok problema, što je uticalo na aerodrome u Škotskoj, Sjevernoj Irskoj i na sjeveru Engleske.

"Aerodromi južno od Mančestera uglavnom nisu pogođeni, međutim, letovi ka sjeveru i avioni koji polijeću sa škotskih aerodroma trenutno bilježe određena kašnjenja", navodi se u saopštenju NATS-a.

Agencija je saopštila da problem nije povezan sa tehničkim kvarom koji se dogodio ranije ovog mjeseca.

Prekid rada sistema 8. septembra doveo je do otkazivanja više od 1.000 letova i velikih poremećaja u saobraćaju nakon što je softverski problem uticao na deo sistema NATS-a za obradu podataka o letovima, podsjeća portal "Baha", prenosi Srna.