Uznemirujući snimak kruži mrežama: Veliki teretni brod udario u kineske ribare

Veliki teretni brod dužine 229 metara udario je u kineski ribarski brod u blizini Singapurskog moreuza, a snimak incidenta koji se proširio internetom prikazuje trenutak sudara i posljedice udara.

Incident se, prema dostupnim podacima, dogodio u četvrtak, 17. septembra, dok su se dva plovila kretala kroz područje jednog od najprometnijih pomorskih pravaca na svijetu.

Panamski brod za prevoz rasutog tereta „Ferst Margo“, dug 229 metara, i kineski ribarski brod „Lućing Juenju 108“, dug približno 49 metara, prethodno su bili usidreni u području Singapura, a prema podacima o praćenju brodova oba plovila napustila su svoja sidrišta otprilike u isto vrijeme.

Prema pisanju portala „Maritajm Egzekjutiv“, podaci automatskog identifikacionog sistema (AIS), koje je prikupila kompanija „Pol star global“, pokazuju da su oba broda potom ušla u sistem razdvajanja saobraćaja, odnosno označeni plovni koridor kroz Singapurski moreuz namijenjen organizovanju i bezbjednijem odvijanju gustog pomorskog saobraćaja.

Snimak prikazuje trenutak udara

Snimak koji se pojavio na internetu, a za koji se čini da je nastao upravo s kineskog ribarskog broda, prikazuje trenutke neposredno prije sudara. Na videu se vidi kako se veliki teretni brod približava ribarskom plovilu, nakon čega dolazi do snažnog udara.

Zbog razlike u veličini dva broda, posljedice udara na manjem plovilu djeluju posebno izraženo. Ribarski brod se u trenutku sudara naglo naginje, dok voda prelazi preko njegovog palubnog prostora. Na snimku se mogu vidjeti i ljudi na brodu koji se, nakon udara, pridržavaju za dijelove plovila kako bi zadržali ravnotežu.

Two videos appear to show the moment a cargo ship crashes into a fishing vessel, with dramatic footage capturing the impact near Singapore. More details: https://t.co/zf72Tjoyej pic.twitter.com/rycdD9QpNY — BBC News (World) (@BBCWorld) September 21, 2026

Video se završava ubrzo nakon samog udara, pa nije moguće na osnovu snimka utvrditi sve okolnosti koje su prethodile sudaru niti šta se neposredno nakon njega dogodilo s posadama oba broda.

Ribarski brod, prema podacima praćenja, ostao na površini

Podaci o kretanju brodova ukazuju na to da kineski ribarski brod nije potonuo nakon sudara.

Kako navodi „Maritajm Egzekjutiv“, AIS signal broda „Lućing Juenju 108“ nastavio je emitovati podatke i nakon incidenta. Prema tim podacima, plovilo je, kako se čini, uspjelo nastaviti plovidbu i stiglo do obližnjeg veza.

Za sada, međutim, nema javno dostupnih podataka o stepenu oštećenja ni jednog ni drugog broda.

Takođe nema prijavljenih informacija o povrijeđenima ili poginulima. Prema trenutno dostupnim podacima, u incidentu nije bilo smrtno stradalih niti povrijeđenih osoba. Nije poznato zbog čega je došlo do kontakta između dva plovila koja su se kretala kroz područje uređenog pomorskog saobraćaja.

Singapurski moreuz jedan je od ključnih pomorskih pravaca koji povezuje Indijski i Tihi okean i kroz njega svakodnevno prolazi veliki broj trgovačkih, teretnih i drugih brodova.