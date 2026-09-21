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Izvođenje savremene laserske metode u liječenju prostate pod mentorstvom ruskog stručnjaka

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21.09.2026 11:57

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Foto: ATV

Univerzitetski klinički centar /UKC/ Republike Srpske prvi put će izvesti holmijum lasersku enukleaciju prostate, savremenu minimalno invazivnu metodu liječenja uvećane prostate, pod mentorstvom eminentnog stručnjaka Olega Burlakoma, načelnika Urološkog odjeljenja Aleksandrovske bolnice iz Sankt Petersburga, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

Tokom procedure biće operisana tri pacijenta, čime UKC Republike Srpske nastavlja da uvodi savremene metode liječenja i unapređuje kvalitet zdravstvene zaštite.

U saopštenju iz UKC- a napominje se da se ova metoda primjenjuje u liječenju uvećane prostate, omogućavajući uklanjanje viška tkiva koje otežava protok mokraće, uz minimalno invazivan pristup.

Posjeta eminentnog stručnjaka iz Rusije organizovana je sa ciljem kliničke podrške u sprovođenju laserskih procedura za tretman beningne hiperplazije prostate laserskim sistemom.

Iz UKC pozivaju predstavnike medija da isprate ovaj značajan korak u razvoju urologije, te ističu da će izjave za novinare biti date sutra u 11.00 časova u holu Centralnog medicinskog bloka /ulaz sa heliodrom, prenosi Srna.

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UKC Republike Srpske

Republika Srpska

liječenje

Operacija

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