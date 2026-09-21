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Minić i Macut obišli pješački most na Rzavu čija je rekonstrukcija u toku

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21.09.2026 11:48

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут обишли су данас у Вишеграду мјесто радова на реконструкцији пјешачког моста на ријеци Рзав.
Foto: RTRS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i premijer Srbije Đuro Macut obišli su danas u Višegradu mjesto radova na rekonstrukciji pješačkog mosta na rijeci Rzav.

Zajedno sa premijerima Srpske i Srbije, radove su obišli i zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, narodni poslanici i poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Vrijednost projekta je 660.000 KM, a rekonstrukcija mosta doprinijeće boljoj povezanosti sa Andrićgradom, ali i dodatno unaprijediti turistički ambijent ovog dijela opštine.

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Sporazum o realizaciji ovog projekta potpisan je u julu 2024. godine između opštine Višegrad, elektroprivreda Srbije i Republike Srpske, preduzeća "Hidroelektrane na Drini", Hidroelektrane "Bajina Bašta" i Andrićgrada.

Sredstva za rekonstrukciju je obezbijedila "Elektroprivreda Srbije", a radove izvodi firma "Jadran" iz Beograda sa podizvođačima, prenosi Srna.

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Savo Minić

Đuro Macut

Višegrad

Republika Srpska

Srbija

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