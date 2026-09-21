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Budimir: Ne zaboravljamo pripadnike policije koji su odbranili Srpsku

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21.09.2026 11:16

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Министар унутрашњих послова Републике Српске
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da su institucije Srpske zahvalne pripadnicima policije, koji su zajedno sa Vojskom Republike Srpske odbranili Srpsku i izvojevali slobodu, te da ne zaboravljaju na njih, niti na porodice poginulih.

"Gledamo da svu djecu poginulih policajaca stavimo u sistem i do sada se to pokazalo kao dobro rješenje. Oni su nastavljači tradicije i onoga za šta su se njihovi očevi borili i izborili", rekao je Budimir novinarima nakon pomena za poginule pripadnike posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banjaluka.

On je istakao da Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušava da pomogne svim porodicama poginulih policajaca.

Predsjednik Udruženja veterana posebnih jedinice policije u Centru javne bezbjednosti Banjaluka Ljubiša Cvišić rekao je da su danas odali počast poginulim saborcima koji su život položili na oltar otadžbine.

"Trudimo se da svake godine mladim generacijama pokažemo ko smo i šta smo bili, koliku smo žrtvu podnijeli za našu Republiku Srpsku i da se to sjećanje trajno čuva", izjavio je Cvišić.

On je naveo da su od početka ratnih sukoba 1992. do kraja 1995. godine na području tadašnjeg Centra javne bezbjednosti Banjaluka, koja obuhvata širu regiju Krajine, život položila 252 pripadnika posebnih jedinica policije.

Kod spomen-obilježja ispred Policijske uprave Banjaluka danas su položeni vijenci i služen parastos za poginule pripadnike posebnih jedinica policije banjalučkog Centra javne bezbjednosti.

Vijence su, osim ministra Budimira, položili direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević i načelnik Policijske uprave Banjaluka Đurica Vukelić.

Pomenu su prisustvovali nekadašnji pripadnici jedinice, kao i porodice poginulih.

Povod je obilježavanje Male Gospojine - krsne slave Prvog bataljona posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banjaluka, te sjećanja na ratna dejstva ove jedinice iz septembra 1995. godine, kada su učestvovali u odbrani zapadnih granica Republike Srpske, prenosi Srna.

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Tagovi :

Željko Budimir

MUP Republike Srpske

Policija

Vojska Republike Srpske

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