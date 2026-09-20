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Dodik: Sve teme na dnevnom redu, od lokalnog puta do odnosa velikih sila

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20.09.2026 20:41

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Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Lider SNSD-a Milorad Dodik posjetio je mještane Drenjika kod Prnjavora i proveo s njima vrijeme, kako je naveo na platformi H, u ugodnom druženju.

"Sa čestitim i vrijednim mještanima Crkvene - Drenjika, kod Prnjavora, ugodno druženje i ozbiljan razgovor. Sve teme na dnevnom redu, od lokalnog puta do odnosa velikih sila. Kako i priliči ozbiljnim ljudima", objasnio je Dodik.

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Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Izbori 2026

Komentari (2)

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