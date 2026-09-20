Dodik: Sve teme na dnevnom redu, od lokalnog puta do odnosa velikih sila

Foto: ATV/Branko Jović

Lider SNSD-a Milorad Dodik posjetio je mještane Drenjika kod Prnjavora i proveo s njima vrijeme, kako je naveo na platformi H, u ugodnom druženju.

"Sa čestitim i vrijednim mještanima Crkvene - Drenjika, kod Prnjavora, ugodno druženje i ozbiljan razgovor. Sve teme na dnevnom redu, od lokalnog puta do odnosa velikih sila. Kako i priliči ozbiljnim ljudima", objasnio je Dodik. Sa čestitim i vrijednim mještanima Crkvene - Drenjika, kod Prnjavora, ugodno druženje i ozbiljan razgovor.

Sve teme na dnevnom redu, od lokalnog puta do odnosa velikih sila.

Kako i priliči ozbiljnim ljudima. pic.twitter.com/GLaKowlDok — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 20, 2026

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.