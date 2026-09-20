Dodik: Sve teme na dnevnom redu, od lokalnog puta do odnosa velikih sila

Autor:ATV redakcija
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Lider SNSD-a Milorad Dodik posjetio je mještane Drenjika kod Prnjavora i proveo s njima vrijeme, kako je naveo na platformi H, u ugodnom druženju.
"Sa čestitim i vrijednim mještanima Crkvene - Drenjika, kod Prnjavora, ugodno druženje i ozbiljan razgovor. Sve teme na dnevnom redu, od lokalnog puta do odnosa velikih sila. Kako i priliči ozbiljnim ljudima", objasnio je Dodik.
Sa čestitim i vrijednim mještanima Crkvene - Drenjika, kod Prnjavora, ugodno druženje i ozbiljan razgovor.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 20, 2026
Sve teme na dnevnom redu, od lokalnog puta do odnosa velikih sila.
Kako i priliči ozbiljnim ljudima. pic.twitter.com/GLaKowlDok
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