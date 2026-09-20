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Začuđujući prizori: U Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH radnici okretali prase na ražnju

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20.09.2026 21:26

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Зачуђујући призори: У Ботаничкој башти Земаљског музеја БиХ радници окретали прасе на ражњу
Foto: Crna Hronika

U Botaničkoj bašti Zemljskog muzeja BiH u Sarajevu mnogi prolaznici Vilsonovim šetalištem danas su uočili iznenađujuće prizore, gdje su tokom dana radnici okretali prase na ražnju.

Kako se može vidjeti na fotografijama koje su zabilježili čitaoci, dvojica radnika u bašti Zemljskog muzeja BiH nosila su prase na ražnju, koje su kasnije ispekli u istom prostoru.

S obzirom na činjenicu da je Zemljski muzej kulturna ustanova, kao i da se u Botaničkoj bašti Zemljskog muzeja BiH nalazi oko 1.000 različitih biljnih vrsta, ovakvi prizori zabrinjavaju građane.

Zbog zaštite kulturno-istorijskog nasljeđa, Zemljski muzej BiH ranije je isticao jasna pravila ponašanja koja važe za građane, a trebalo bi da važe i za zaposlene.

Osim uobičajenih zabrana diranja eksponata i muzejskog inventara, ističu se i pravila vezana za Botaničku baštu.

Između ostalog, navodi se da je strogo zabranjeno gaženje, lomljenje, čupanje i branje biljaka u Botaničkom vrtu, hodanje po zelenim površinama, bacanje ili odlaganje otpada van mjesta predviđenih za njegovo prikupljanje. Takođe, zabranjeno je pušenje, loženje vatre, roštiljanje i bilo koji vid uništavanja prirode.

S obzirom na današnje prizore, mnoga od ovih pravila su prekršena.

Iz Zemljskog muzeja BiH za „Kliks“ istakli su da nisu upoznati s današnjim događajem, a detalje bi trebalo da obrazlože sutra.

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Zemaljski muzej

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