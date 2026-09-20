Komšić poziva na probosansko jedinstvo, iz SNSD-a odgovaraju prosrpskim jedinstvom

Predizborna je kampanja, pa se vrlo često ne bira način za pridobijanje glasača. Ne biraju se ni riječi. Tako je Željku Komšiću na pamet palo da sve probosanske stranke pozove na ujedinjenje i formiranje koncentracione vlade. Sve u cilju, kako kaže, rušenja politika SNSD-a i HDZ-a.

„Ako neko misli da će Dodik i Čović prestati da rade to što rade, neće prestati, oni će i dalje gurati, ili da dijele ovu zemlju ili po etničkim šavovima, da to legalizuju institucionalno, uvedu ustavni sistem“, rekao je Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH.

Željko Komšić je i do sada imao razne ideje, koje su uglavnom propale. Odgovor na probosansko jedinstvo, mogao bi biti srpsko jedinstvo, poručuje Milorad Dodik.

„Ukoliko oni žele probosansu priču, ja tražim da se prosrpska priča potpuno ujedini, da svi predstavnici politički koji dobiju mandate ujedine se i da ne odskaču i ne bude priljepak ovima u Sarajevu i da otkažemo tu njihovu ponudu da pravimo Bosnu. Bosna nas ne zanima. Bosna je promašaj“, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Komšićeva ideja umotana je u lažni patriotizam, a zapravo je vrlo destruktivna. On ne prepoznaje realnost, već sprovodi opasnu politiku, poruka je iz HDZ-a.

„Stoga, mislim da bi bilo bolje stvarati neku širu koaliciju koja će suzbiti takvu politiku, koja će zaštiti građane BiH, za dobrobit te zemlje i za njezinu budućnost, od takvih utopijski ideja“, rekao je Zdenko Ćosić, delegat HDZ-a u Domu naroda PS BiH.

U iskrenu namjeru Željka Komšića ne vjeruju ni u SDA. Imao je, kažu, priliku da se ujedini sa probosanskim strankama u Republici Srpskoj, ali je to odbio.

„Ali mu je bilo preče da ima slobodan prostor u Federaciji, da priča ono što želi, da dobija neke glasove, bez da ga neko proziva da je bio u koaliciji nekoj sa SDA ili SDP-om“, rekao je Edin Ramić, poslanik SDA u Predstavničkom domu PS BiH.

Ideja Željka Komšića nema veze sa realnošću, već je klasično prikupljanje jeftinih politčkih poena, stav je analitičara.

„Poziv Komšića na ujedinjenje protiv SNSD-a i HDZ-a potpuno je nerealano zbog dubokih podjela u Federaciji. Najveći apsurd u svemu ovome je to što takvo jedinstvo traži čovjek koji formalno predstavlja hrvatski narod, a izabran ej glasovima Bošnjaka“, rekla je Dragana Delić, politikolog.

To i jeste ono što Komšiću zamjera narod iz kojeg dolazi. Zato u hrvatskoj zajednici sve glasnije zastupaju formiranje hrvatse izborne jedinice, što bi moglo značiti slom politike koju Komšić zastupa.