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Treba li BiH da preispita odluku o izlasku iz MKS-a i Rimskog statuta?

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19.09.2026 19:09

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Хаг хашки трибунал резидуални механизам
Foto: ATV

Poruka iz Vašingtona, bar kada je riječ o odnosu prema Međunarodnom krivičnom sudu, za Milorada Dodika predstavlja argument koji se, kaže, više ne može ignorisati.

Sjedinjene Države nisu članica Rimskog statuta, a administracija Donalda Trampa je još prošle godine uvela sankcije prema Međunarodnom krivičnom sudu, uz obrazloženje da njegove aktivnosti ugrožavaju američki suverenitet. Ako Amerika ima pravo da odbaci nadležnost institucije koju smatra prekoračenjem mandata, poručuje Dodik, onda isto pravo treba da ima i BiH.

„Republika Srpska na to upozorava godinama i dobro zna kako izgleda kada se pravo selektivno primjenjuje, a politički interesi pokušavaju predstaviti kao nepristrasna međunarodna pravda. Zato je vrijeme da i BiH donese odluku o istupanju iz članstva u Međunarodnom krivičnom sudu i izlasku iz Rimskog statuta, na čemu insistira Republika Srpska. Biće zanimljivo vidjeti da li će političko Sarajevo, podržati ovaj stav američke administracije“, rekao je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

Kada vidimo koliko je pitanje suvereniteta bitno za velike države, onda nije pitanje zašto se za svoj suverenitet bore države koje su daleko manje od SAD, stava su pravnici. Osim toga, ističu stav američke administracije da se isključi strani intervencionizam na međunarodnom planu.

„ Zato je potpuno legitimno pitanje postaviti da li je MKS taj koji štiti suverenitet ili ga osporava. Ako SAD to pokrenu mislim da i mi imamo pravo da o tome raspravljamo i donesemo buduće odluke koje bi bile naravno donesene konsenzusom“, rekao je Milan Petković, pravnik.

„ Politike administracije Donalda Trampa i priči o međunarodnom intervencionizmu nisu zaobišle ni BiH. Administracija insistira na ukidanju Bonskih ovlasti, zatvaranju kancelarije OHR-a, a sada vidimo da stiže poziv i oko MKS pa mi moramo da sjednemo s njima kao partnerima i vidimo šta je najbolje po BiH“, kazao je Damir Sakić, pravnik.

Međunarodni krivični sud nije samo upitan u ovom trenutku kada SAD sprovode jednu represivniju politiku prema Haškom sudu, jer je njegova uloga odavno dovedena u pitanje.

„ Haški tribunal je u odnosu na srpski narod i RS pokazao jednu drugu stranu prava, a to je da se pravo ne može upotrijebiti već zloupotrijebiti. Prirodno je da se jedan takav sud obezvrijedi ali najviše u tom smislu da se odstupi iz Rimskog ugovora...“, rekao je Marko Romić, pravnik.

Rasprava o Međunarodnom krivičnom sudu sve više se svodi na jedno od ključnih pitanja međunarodne politike – gdje prestaje nadležnost međunarodnih institucija, a počinje suvereno pravo država da same odlučuju. Zbog toga će Srpska insistirati na preispitivanju članstva BiH u Rimskom statutu.

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Tagovi :

BiH

Vašington

Milorad Dodik

Rimski statut

MKS

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