BSK i Radnik odigrali neriješeno

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Fudbaleri banjalučkog BSK-a igrali su neriješeno, 4:4, protiv Radnika iz Bijeljine, u susretu 8. kola Premijer lige BiH.
BSK je do sada osvojio osam bodova, i zauzima 8. mjesto na tabeli, dok je sastav Radnika na 10. mjestu, sa četiri boda.
Sutra će Borac gostovati u Širokom Brijegu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva.
Na tabeli vodi Zrinjski, sa 18 bodova, ispred Borca, koji ima 16.
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