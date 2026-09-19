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BSK i Radnik odigrali neriješeno

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19.09.2026 20:00

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Foto: ATV

Fudbaleri banjalučkog BSK-a igrali su neriješeno, 4:4, protiv Radnika iz Bijeljine, u susretu 8. kola Premijer lige BiH.

BSK je do sada osvojio osam bodova, i zauzima 8. mjesto na tabeli, dok je sastav Radnika na 10. mjestu, sa četiri boda.

Sutra će Borac gostovati u Širokom Brijegu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva.

Na tabeli vodi Zrinjski, sa 18 bodova, ispred Borca, koji ima 16.

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Tagovi :

FK BSK

Fudbal

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