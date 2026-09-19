Pijan u Rijeci blokirao auto, tražio 5€ za prolaz i psovao mater srpsku. Oslobođen je

Riječanin je nepravosnažno oslobođen optužbe da je pijan na ulici blokirao automobil, od vozača tražio pet evra da ga propusti, te ga vrijeđao na nacionalnoj osnovi.

Opštinski sud u Rijeci zaključio je da nije sa potpunom sigurnošću dokazano da je počinio prekršaj protiv javnog reda i mira za koji ga je teretila policija.

Prema optužnom prijedlogu, incident se dogodio u julu 2023. godine u Lošinjskoj ulici u Rijeci. Muškarac je, tvrdila je policija, imao 1,92 promila alkohola u krvi, glasno vikao i galamio, te odbijao da se pomjeri pred automobilom koji je pokušavao da prođe ulicom.

Policija ga je teretila i da je od vozača tražio pet evra za prolazak, te ga vrijeđao riječima: "Jebem ti mater srpsku" i govorio mu da zna gdje živi.

Svjedok: Tražio je pet evra, naslanjao se na auto i legao na put

Vozač je na sudu ispričao da je optuženi stao ispred njegovog automobila i nije mu dozvoljavao da prođe.

Prema njegovom iskazu, tražio je pet evra da ga propusti, naslanjao se na automobil, a u jednom trenutku čak je legao na put.

Svjedok je potvrdio i uvredu na nacionalnoj osnovi. Policiju je, prema njegovim riječima, pozvao ljekar koji živi u toj ulici.

Nakon što je policija otišla, muškarac mu je ponovo prišao i dao mu do znanja da je vidio gdje živi, nakon čega se udaljio.

Sud: Nije dokazano ono za šta ga se teretilo

Uprkos iskazu svjedoka, sud ga je oslobodio.

Ključan je bio način na koji je policija opisala prekršaj u optužnom prijedlogu. Teretila ga je da je na javnom mjestu "glasno vikao i galamio", što je bitno za prekršaj iz člana 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Sud je utvrdio da svjedok u svom iskazu nije rekao da je muškarac vikao i galamio. Potvrdio je da mu je prepriječio put, tražio novac i psovao ga, ali je sud zaključio da na osnovu izvedenih dokaza ne može sa sigurnošću utvrditi odgovornost za prekršaj upravo onako kako je opisan u optužnom prijedlogu.

Primijenjeno je načelo "u sumnji u korist okrivljenog" (in dubio pro reo), prema kojem se sumnja mora tumačiti u korist okrivljenog.

Troškovi postupka padaju na teret državnog budžeta. Presuda nije pravosnažna i na nju se može žaliti u roku od osam dana.

(Indeks)