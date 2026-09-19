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Pijan u Rijeci blokirao auto, tražio 5€ za prolaz i psovao mater srpsku. Oslobođen je

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19.09.2026 20:41

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Пијан у Ријеци блокирао ауто, тражио 5€ за пролаз и псовао матер српску. Ослобођен је
Foto: Pexel/Eugenia Sol

Riječanin je nepravosnažno oslobođen optužbe da je pijan na ulici blokirao automobil, od vozača tražio pet evra da ga propusti, te ga vrijeđao na nacionalnoj osnovi.

Opštinski sud u Rijeci zaključio je da nije sa potpunom sigurnošću dokazano da je počinio prekršaj protiv javnog reda i mira za koji ga je teretila policija.

Prema optužnom prijedlogu, incident se dogodio u julu 2023. godine u Lošinjskoj ulici u Rijeci. Muškarac je, tvrdila je policija, imao 1,92 promila alkohola u krvi, glasno vikao i galamio, te odbijao da se pomjeri pred automobilom koji je pokušavao da prođe ulicom.

Policija ga je teretila i da je od vozača tražio pet evra za prolazak, te ga vrijeđao riječima: "Jebem ti mater srpsku" i govorio mu da zna gdje živi.

Svjedok: Tražio je pet evra, naslanjao se na auto i legao na put

Vozač je na sudu ispričao da je optuženi stao ispred njegovog automobila i nije mu dozvoljavao da prođe.

Prema njegovom iskazu, tražio je pet evra da ga propusti, naslanjao se na automobil, a u jednom trenutku čak je legao na put.

Svjedok je potvrdio i uvredu na nacionalnoj osnovi. Policiju je, prema njegovim riječima, pozvao ljekar koji živi u toj ulici.

Nakon što je policija otišla, muškarac mu je ponovo prišao i dao mu do znanja da je vidio gdje živi, nakon čega se udaljio.

Sud: Nije dokazano ono za šta ga se teretilo

Uprkos iskazu svjedoka, sud ga je oslobodio.

Ključan je bio način na koji je policija opisala prekršaj u optužnom prijedlogu. Teretila ga je da je na javnom mjestu "glasno vikao i galamio", što je bitno za prekršaj iz člana 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Sud je utvrdio da svjedok u svom iskazu nije rekao da je muškarac vikao i galamio. Potvrdio je da mu je prepriječio put, tražio novac i psovao ga, ali je sud zaključio da na osnovu izvedenih dokaza ne može sa sigurnošću utvrditi odgovornost za prekršaj upravo onako kako je opisan u optužnom prijedlogu.

Primijenjeno je načelo "u sumnji u korist okrivljenog" (in dubio pro reo), prema kojem se sumnja mora tumačiti u korist okrivljenog.

Troškovi postupka padaju na teret državnog budžeta. Presuda nije pravosnažna i na nju se može žaliti u roku od osam dana.

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