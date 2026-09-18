Logo

Kavčani se potukli usred zatvora, obračun ubica

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 20:45

Komentari:

0
Затвор
Foto: ATV

U spuškom istražnom zatvoru danas je, tokom posjete, došlo do incidenta između pritvorenika Marija Miloševića i Radoslava Gila Stanišića, nakon čega je prema Stanišiću krenuo i Zoran Kažić, saznaju "Vijesti".

Prema jednom od izvora, najveću cijenu platio je Kotoranin Igor Božović, koji je pokušavao da razdvoji zavađene "kavčane". Izvor tvrdi da ga je, dok je razdvajao tuču, nekoliko puta udario Mario Milošević.

Тамара Звицер

Region

Prepiska u kojoj Tamara Zvicer prijeti vođama kavačkog klana: Haos zbog obezbjeđenja dok je Zvicer bio u bolnici

Prema riječima jednog od izvora, Milošević i Stanišić najprije su se koškali, nakon čega je bilo nasrtaja i zamahivanja. Nezvanični izvori iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), međutim, tvrde da je njihov službenik reagovao i spriječio fizički obračun.

Nakon njihove čarke, u metežu koji je nastao, umiješao se Kažić i krenuo prema Stanišiću.

"Službenik UIKS-a reagovao je i spriječio da incident preraste u ozbiljniji fizički obračun", tvrdi sagovornik iz UIKS-a.

Полиција Србија

Srbija

Oglasio se MUP o informaciji da je dijete donijelo pištolj u školu i da je imao spisak za odstrel

Saznaje se da je u trenutku incidenta u prostoriji za posjete bilo nekoliko pritvorenika označenih kao pripadnici kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela.

Uprava spuškog zatvora o incidentu je obavijestila Upravu policije.

Milošević je jedan od optuženih u predmetu za ubistvo Miodraga Kruščića, napad na novinarku Oliveru Lakić i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru. U decembru prošle godine prvostepeno je osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Radomira Đuričkovića.

(Vijesti)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kavački klan

Zatvor

Tuča

Podgorica

Crna Gora

Komentari (0)

Pročitajte više

Радоје Звицер након рањавања

Region

Šok prepiske nakon ranjavanja Zvicera: Dođe žena, ščepa pištolj

2 d

0
Радоје Звицер осуђен на максималних 40 година затвора

Region

Radoje Zvicer osuđen na maksimalnih 40 godina zatvora

1 mj

0
Пронађено тијело Александра Лазића

Srbija

Aleksandar Lazić otet i zakopan po receptu klanova: Ko stoji iza likvidacije

2 mj

0
Пронађено тијело Александра Лазића

Srbija

Nestao bez traga, pa pronađen zakopan: Otac i sinovi osumnjičeni za ubistvo u Srbiji

2 mj

0

Više iz rubrike

Са убицом (24) у стану била и малољетница: Детаљи из Хрватске, Дује насмрт избо младића

Region

Sa ubicom (24) u stanu bila i maloljetnica: Detalji iz Hrvatske, Duje nasmrt izbo mladića

2 h

0
Демонстранти у Приштини не мирују ни данас. Овај пут у организацији ратних ветерана ОВК окупило се неколико хиљада Албанаца на још једном скупу подршке хашким осуђеницима.

Region

Priština: Ne prestaje podrška osuđenim liderima OVK

2 h

1
Преписка у којој Тамара Звицер пријети вођама кавачког клана: Хаос због обезбјеђења док је Звицер био у болници

Region

Prepiska u kojoj Tamara Zvicer prijeti vođama kavačkog klana: Haos zbog obezbjeđenja dok je Zvicer bio u bolnici

6 h

0
У Макарској бацио Србина у море јер је одбио скинути мајицу Црвене звезде

Region

U Makarskoj bacio Srbina u more jer je odbio skinuti majicu Crvene zvezde

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

00

Tramp zabranio novinarima Si-En-Ena ulazak u Bijelu kuću

21

51

Gromoglasan aplauz za Fjodora Jemeljanenka

21

45

Vladimir Putin raskrinkao zapadne lidere

21

19

Sportista tužio bivšu jer je javno govorila da je obdaren: Tvrdila da ne mogu da imaju odnose zbog toga

21

17

Mihailovo čudo: Šta se slavi 19. septembra i koja vjerovanja prate ovaj praznik

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima