Kavčani se potukli usred zatvora, obračun ubica

U spuškom istražnom zatvoru danas je, tokom posjete, došlo do incidenta između pritvorenika Marija Miloševića i Radoslava Gila Stanišića, nakon čega je prema Stanišiću krenuo i Zoran Kažić, saznaju "Vijesti".

Prema jednom od izvora, najveću cijenu platio je Kotoranin Igor Božović, koji je pokušavao da razdvoji zavađene "kavčane". Izvor tvrdi da ga je, dok je razdvajao tuču, nekoliko puta udario Mario Milošević.

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Prema riječima jednog od izvora, Milošević i Stanišić najprije su se koškali, nakon čega je bilo nasrtaja i zamahivanja. Nezvanični izvori iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), međutim, tvrde da je njihov službenik reagovao i spriječio fizički obračun.

Nakon njihove čarke, u metežu koji je nastao, umiješao se Kažić i krenuo prema Stanišiću.

"Službenik UIKS-a reagovao je i spriječio da incident preraste u ozbiljniji fizički obračun", tvrdi sagovornik iz UIKS-a.

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Saznaje se da je u trenutku incidenta u prostoriji za posjete bilo nekoliko pritvorenika označenih kao pripadnici kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela.

Uprava spuškog zatvora o incidentu je obavijestila Upravu policije.

Milošević je jedan od optuženih u predmetu za ubistvo Miodraga Kruščića, napad na novinarku Oliveru Lakić i krijumčarenje 554 kilograma marihuane iz Albanije u Crnu Goru. U decembru prošle godine prvostepeno je osuđen na 30 godina zatvora zbog ubistva Radomira Đuričkovića.

(Vijesti)