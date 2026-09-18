Logo

Mihailovo čudo: Šta se slavi 19. septembra i koja vjerovanja prate ovaj praznik

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 21:17

Komentari:

0
crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena
Foto: Pexel/ Anna Shvets

Pravoslavni vjernici 19. septembra obilježavaju Čudo Svetog arhangela Mihaila u Honi, praznik u narodu poznat kao Mihailovo čudo.

Ovaj dan posvećen je sjećanju na čudesni događaj koji se, prema crkvenom predanju, dogodio u Frigiji, u Maloj Aziji, gdje se nalazio hram posvećen Svetom arhangelu Mihailu. Uz hram je postojao izvor čija je voda, prema predanju, donosila iscjeljenje onima koji su joj pristupali sa vjerom.

Kako je nastalo Mihailovo čudo?

Prema predanju, o hramu je brinuo hrišćanin Arhip, koji je decenijama služio na tom mjestu. Neznabošci, nezadovoljni time što su ljudi dolazili u hram i na izvor, pokušali su da ga unište tako što su preusmjerili vodu i usmjerili rijeku ka svetinji.

Arhip se tada pomolio Svetom arhangelu Mihailu. Prema crkvenom predanju, Arhangel se pojavio i otvorio stijenu, u koju je voda otekla, dok je hram ostao netaknut. Upravo zbog tog događaja mjesto je dobilo naziv Honi, što se povezuje sa značenjem „pogruženje“.

Šta se radi na ovaj dan?

Kao i za druge velike pravoslavne praznike, vjernici ovaj dan provode u molitvi, miru i okupljanju sa porodicom.

Oni koji praznik obilježavaju kao svoju slavu pripremaju slavsku trpezu i dočekuju goste, a posebno se naglašavaju molitva, zahvalnost i pomaganje drugima.

Crkveni smisao praznika nije u obredima koji su nastali u narodnom predanju, već u sjećanju na čudo i u molitvenom obraćanju Bogu i Svetom arhangelu Mihailu.

Narodna vjerovanja i običaji

Mihailovo čudo kroz vrijeme je dobilo i brojna narodna tumačenja. U tradiciji se ovaj dan doživljava kao svojevrsni prelaz iz ljeta u jesen, pa su se za njega vezivale različite vremenske i poljoprivredne izreke i predviđanja.

U pojedinim krajevima postojao je običaj da se ljudi okupljaju, pripremaju zajednički obrok i razgovaraju o važnim pitanjima za zajednicu. Slični običaji poznati su u širem slovenskom narodnom kalendaru.

Postoje i različita narodna vjerovanja o tome šta na ovaj dan „ne valja“ raditi. Međutim, takva pravila nisu dio zvaničnog pravoslavnog učenja, pa ih treba posmatrati kao dio narodne tradicije, a ne kao crkvene propise.

Zašto se Sveti arhangel Mihailo posebno poštuje?

Arhangel Mihailo u pravoslavnoj tradiciji ima posebno mjesto kao arhistratig – vođa nebeskih sila. Zbog toga mu se vjernici obraćaju u molitvama, tražeći zaštitu, snagu i pomoć u iskušenjima.

Na sam praznik vjernici mogu prisustvovati Svetoj liturgiji, pomoliti se i, u skladu sa svojom pripremom i blagoslovom sveštenika, pristupiti Svetim tajnama.

Važno je razlikovati crkveno učenje od narodnih sujevjerja: praznik se ne zasniva na strahu od toga šta će se „desiti“ ako se nešto uradi, već na sjećanju na čudo i na vjeri u Božiju pomoć.

Upravo zato Mihailovo čudo i danas ima posebno mjesto u pravoslavnom kalendaru kao praznik koji podsjeća na snagu molitve, vjere i zaštitu svetinje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Čudo Svetog arhangela Mihaila u Honi

Srpska pravoslavna crkva

SPC

vjerovanja i običaji

svetac

Čudo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Лото / Лутрија

Društvo

Loto brojevi: Izvučena loto kombinacija u 75. kolu

1 h

0
Мајка и кћерка свађа

Društvo

Majka i kćerka (13) potukle se zbog ocjena i mobilnog telefona

2 h

0
Органски производи све су траженији, а шта све њихови произвођачи имају да понуде, Бањалучани могу да виде, пробају и купе на дводневном сајму. Органик фест окупио је произвођаче из Републике Српске, БиХ, Србије и Хрватске.

Društvo

Organska proizvodnja sve popularnija: Organik fest okupio proizvođače iz regiona

2 h

0
Ђорђе Савић, предсједавајући Групације за промет нафтом и нафтним дериватима

Društvo

Novi udar na vozače: Gorivo poskupljuje, poznato dokle bi cijena mogla ići

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

00

Tramp zabranio novinarima Si-En-Ena ulazak u Bijelu kuću

21

51

Gromoglasan aplauz za Fjodora Jemeljanenka

21

45

Vladimir Putin raskrinkao zapadne lidere

21

19

Sportista tužio bivšu jer je javno govorila da je obdaren: Tvrdila da ne mogu da imaju odnose zbog toga

21

17

Mihailovo čudo: Šta se slavi 19. septembra i koja vjerovanja prate ovaj praznik

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima