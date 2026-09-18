Evropski lideri izjavama da se pripremaju za rat sa Rusijom samo pokušavaju da spasu svoj rejting koji je u naglom padu, te prikriju neuspjehe u ekonomskoj i socijalnoj politici, istakao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Međutim, to im ne uspijeva i ne pomaže", rekao je Putin.

On je istakao da Rusija nema nikakve agresivne namjere i da je spremna za saradnju i obnovu odnosa sa Evropom.

"Umjesto da se zaustave i saslušaju svoje građane, koji na izborima jasno pokazuju da ne žele rat sa Rusijom, evropski lideri ipak nastavljaju da dodatno zaoštravaju situaciju", rekao je Putin.

Prema njegovim riječima, oni koriste situaciju u Ukrajini kako bi je dodatno eskalirali, a Ukrajince kao topovsko meso.

On je ukazao da je kijevskom režimu potreban rat kako bi ostao na vlasti.

"Vlast u Ukrajini uzurpirala je gomila pronevjeritelja i korumpiranih zvaničnika kojima je potreban rat kako bi ostali na vlasti bez izbora", rekao je Putin na sastanku Komisije za vojnu industriju.

On je dodao da su kijevske vlasti korumpirane do srži.

"Režim u Ukrajini ne može da brani demokratiju jer se i sam izrodio u diktaturu", dodao je Putin.