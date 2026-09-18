Putin: Rusiju je nemoguće zastrašiti

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Kijev je počinio još jedan zločin napadom na stambeni objekat u Zaporoškoj oblasti, u kojem je poginula Jelena Astanjina, predsjednik lokalne izborne komisije, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.
Putin je tokom govora na sjednici Vojno-industrijske komisije istakao da Kijev čini sve kako bi spriječio mir i pregovore.
"Nije jasno zašto to uopšte rade – da bi nas zastrašili? Svima je očigledno da je to nemoguće", rekao je Putin, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
22
00
21
51
21
45
21
19
21
17
Trenutno na programu