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Putin: Rusiju je nemoguće zastrašiti

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18.09.2026 21:09

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Владимир Путин
Foto: Tanjug/AP/Gavriil Grigorov/Sputnik

Kijev je počinio još jedan zločin napadom na stambeni objekat u Zaporoškoj oblasti, u kojem je poginula Jelena Astanjina, predsjednik lokalne izborne komisije, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

Putin je tokom govora na sjednici Vojno-industrijske komisije istakao da Kijev čini sve kako bi spriječio mir i pregovore.

"Nije jasno zašto to uopšte rade – da bi nas zastrašili? Svima je očigledno da je to nemoguće", rekao je Putin, prenosi Srna.

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Tagovi :

Rusija

Vladimir Putin

Kijev

Ukrajina

Moskva

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