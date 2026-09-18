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Policajac pripremao teroristički napad

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18.09.2026 20:59

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Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.
Foto: Darya Sannikova/Pexels

U Parizu je uhapšen policajac zbog sumnje da je pripremao teroristički napad, saopšteno je iz tužilaštva.

Francuski mediji prenose da je 35-godišnji policajac imao veze sa krajnje desničarskim krugovima i da se sumnjiči za planiranje nasilnih napada na državne interese i snage reda.

Istražitelji sumnjaju da je koristio 3D štampač za izradu oružja. Tokom pretresa njegovog vozila i stana pronađeni su dijelovi oružja.

Hapšenje je uslijedilo nakon skandala koji je uključivao opštinsku policiju u Karkasonu, na jugu Francuske, a koji je javnosti postao poznat tek prošle sedmice.

Kamera na uniformi, koja se slučajno aktivirala, snimila je razgovore nekoliko policajaca, uključujući rasističke, seksističke i homofobične komentare, kao i one koji sadrže teorije zavere.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu, a policajac je zadržan u pritvoru.

Slučaj je izazvao posebnu zabrinutost jer je jedan od policajaca bio član krajnje desničarske stranke Nacionalni skup i radio je u njenoj službi obezbjeđenja.

U međuvremenu je isključen iz stranke, podsjeća DPA.

Istražitelji su naveli da je policajac već bio uhapšen na krajem avgusta, prenosi Srna.

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Tagovi :

Francuska

Policija

Teroristički napad

hapšenje

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