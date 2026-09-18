Tramp i Rubio za poštovanje nacionalnog suvereniteta

Američki predsjednik Donald Tramp i državni sekretar Marko Rubio zalagaće se za poštovanje nacionalnog suvereniteta tokom predstojeće sjednice Generalne skupštine UN, saopšteno je iz Stejt departmenta.

"Zajedno sa predsjednikom Trampom, sekretar Rubio će se zalagati za to da se UN vrate svom osnovnom mandatu – očuvanju međunarodnog mira i bezbjednosti uz poštovanje nacionalnog suvereniteta", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će Rubio na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN održati sastanke sa nekoliko kolega, te da će fokus, između ostalog, biti na bezbjednosti, ekonomiji i podršci mirovnim naporima.

Opšta debata biće održana od 22. do 28. septembra, prenosi Srna.