Logo

Tramp i Rubio za poštovanje nacionalnog suvereniteta

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 20:56

Komentari:

0
Трамп и Рубио за поштовање националног суверенитета
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp i državni sekretar Marko Rubio zalagaće se za poštovanje nacionalnog suvereniteta tokom predstojeće sjednice Generalne skupštine UN, saopšteno je iz Stejt departmenta.

"Zajedno sa predsjednikom Trampom, sekretar Rubio će se zalagati za to da se UN vrate svom osnovnom mandatu – očuvanju međunarodnog mira i bezbjednosti uz poštovanje nacionalnog suvereniteta", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će Rubio na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN održati sastanke sa nekoliko kolega, te da će fokus, između ostalog, biti na bezbjednosti, ekonomiji i podršci mirovnim naporima.

Opšta debata biće održana od 22. do 28. septembra, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Marko Rubio

Amerika

Generalna skupština UN

Stejt department

Komentari (0)

Više iz rubrike

"Европа улази у нову енергетску кризу"

Svijet

"Evropa ulazi u novu energetsku krizu"

1 h

0
ЦНН: АИ умало изазвао рат Америке и Кине

Svijet

CNN: AI umalo izazvao rat Amerike i Kine

2 h

0
Испуцала земља усљед земљотреса

Svijet

Zemljotres jačine 4,8 stepeni pogodio Čile

2 h

0
Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба

Svijet

Ajkula raskomadala plivača pred kupačima u Australiji

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

00

Tramp zabranio novinarima Si-En-Ena ulazak u Bijelu kuću

21

51

Gromoglasan aplauz za Fjodora Jemeljanenka

21

45

Vladimir Putin raskrinkao zapadne lidere

21

19

Sportista tužio bivšu jer je javno govorila da je obdaren: Tvrdila da ne mogu da imaju odnose zbog toga

21

17

Mihailovo čudo: Šta se slavi 19. septembra i koja vjerovanja prate ovaj praznik

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima