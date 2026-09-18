Gromoglasan aplauz za Fjodora Jemeljanenka

Proslavljeni ruski MMA borac Fjodor Jemeljanenko prisustvovao je večeras borilačkom spektaklu "Hektor fajt najt sevn" u dvorani "Centar" u Banjaluci, gdje je dočekan gromoglasnim aplauzom publike.

Jemaljanenko je ušao u ring uz srpsku pjesmu "Hriste Bože", koja je redovno puštana uoči njegovih borbi.

On je pozdravio publiku riječima "Dobro vam veče bratski narode", te istakao da podržava predsjednika Milorada Dodika i njegove saradnike u svemu što rade na korist srpskog naroda.

Organizatori spektakla uručili su Fjodoru povelju za sve što je uradio u istoriji borilačkih sportova.

Osnivač "Hektor fajt najta" Predrag Stanković izrazio je zadovoljstvo što je dvorana "Centar" večeras ispunjena do posljednjeg mjesta.

Hektor fajt najt sevn ATV

"Razmišljali smo šta da poklonimo Fjodoru. Poklonili smo mu Dušanov zakonik jer je Dušan Silni posljednji srpski car, a Jemeljanenko posljednji ruski car", rekao je Stanković.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot, na čiji je poziv Jemeljanenko stigao u Srpsku, izrazio je zadovoljstvo što je Republika Srpska uz pomoć Srpske pravoslavne crkve ugostila ovakvog šampiona.

"On kao pravoslavac može biti uzor svima nama kako treba da živimo i gdje možemo da stignemo", rekao je Šobot.

Jemeljanenko je bivši ruski borac mješovitih borilačkih vještina kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih teškaša u istoriji MMA-a.

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Rođen je 1976. godine, a tokom bogate karijere ostvario je impresivan skor od 40 pobjeda i sedam poraza.

Najveći trag ostavio je u kultnoj japanskoj organizaciji "Prajd fajting čempion šip", gdje je ostao neporažen od 2001. do 2010. godine i držao naslov prvaka u teškoj kategoriji. Svoju profesionalnu MMA karijeru zvanično je završio 2023. godine.

Ulaz na večerašnji spektakl bio je besplatan, a publika je mogla da uživa u desetak mečeva u disciplini u kojoj se Jemeljanenko proslavio prije prelaska u MMA, prenosi Srna.