Slučaj koji je podijelio svijet: Ubila troje djece, epiloga nema – šta je pokolebalo porotu?

Medicinska sestra iz Masačusetsa Lindzi Klensi optužena je da je u januaru 2023. godine ubila svoje troje djece – petogodišnju Koru, trogodišnjeg Dosona i osmomjesečnog Kalana.

Nije sporila da je ubila djecu, ali je njena odbrana tvrdila da u trenutku zločina nije bila krivično odgovorna zbog teškog psihičkog poremećaja nakon porođaja. Šta je dovelo do toga da porota poslije gotovo 40 sati vijećanja ne može da donese jednoglasnu odluku?

Tridesetšestogodišnja Lindzi Klensi je 24. januara 2023. ostala sama sa djecom u porodičnoj kući u Daksberiju, dok je njen suprug Patrik otišao po hranu i lijekove. Kada se vratio, pozvao je hitnu pomoć, jer je Lindzi Klensi pronašao teško povrijeđenu ispred kuće, a djecu u podrumu, prenijeli su tada američki mediji.

Prema navodima policije, Kora i Doson su preminuli nakon napada, dok je Kalan nekoliko dana kasnije preminuo u bolnici. Klensi je poslije pokušaja samoubistva preživjela, ali je zbog zadobijenih povreda ostala paralizovana od struka nadole.

Ključna dilema suđenja

Psihičko stanje Lindzi Klensi postalo je ključno pitanje čitavog slučaja. U mjesecima prije ubistava više puta je tražila pomoć zbog anksioznosti, nesanice, depresivnog raspoloženja i suicidalnih misli. Bila je na različitim terapijama i lijekovima, a u jednom trenutku je bila i hospitalizovana zbog psihičkih tegoba.

Odbrana je tokom suđenja, koje je počelo 21. jula ove godine pred Višim sudom u Plimutu, tvrdila da se njeno stanje postepeno pogoršavalo poslije rođenja trećeg djeteta i da je u trenutku ubistava bila u stanju postporođajne psihoze.

Klensi je kasnije ispričala da je čula muški glas koji joj je „naređivao“ da ubije djecu, a zatim i sebe.

Protest podrške Lindzi Klensi ispred suda

Tužilaštvo je, međutim, tvrdilo da je Klensi ubistva planirala i da je bila svjesna svojih postupaka, a kao dokaz navođeno je i to što je suprugu rekla da ode po hranu i lijekove, a prije njegovog odlaska provjeravala je vrijeme potrebno za put i dostupnost prodavnica.

Prema zakonu Masačusetsa, tužilaštvo je moralo da dokaže „van razumne sumnje“ da je Klensi bila krivično odgovorna. Odbrana nije imala obavezu da dokazuje da je patila od psihičke bolesti ili da nije bila krivično odgovorna.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a ispred suda su se tokom procesa okupljale stotine žena koje su došle da pruže podršku Klensi i ukažu na probleme sa kojima se žene suočavaju kada traže pomoć zbog psihičkih tegoba poslije porođaja.

Pojedine su nosile roze odjeću i natpise „Vjerujte“ i „Bila joj je potrebna pomoć“.

Porota podijeljena 11 prema jedan

Poslije gotovo šest sedmica suđenja, porota je sedam dana raspravljala o njenoj odgovornosti, ali nije uspjela da postigne jednoglasnu odluku. Porota je imala 12 članova – devet žena i tri muškarca.

Sudija je 4. septembra okončao postupak bez presude, a za sada nije poznato da li će biti novog suđenja.

Prema izjavama porotnika, njih 11 bilo je za to da Klensi ne bude proglašena krivično odgovornom, dok je jedan porotnik Majkl Desronvil ostao pri suprotnom stavu.

Velika medijska pažnja tokom suđenja Lindzi Klensi

Jedna od porotnica, Pola Devlin, rekla je da su danima pokušavali da ubjede Desronvila da promijeni stav. U jednom trenutku, odnos je, prema njenim riječima, bio 10 prema dva.

„Nisam imao nikakve sumnje da je Klensi krivično odgovorna“, rekao je Desronvil. Naveo je da su fizički dokazi, svjedočenja i dokazi tužilaštva pokazivali da je znala šta radi i da je ubistva planirala.

Predsjednica porote, penzionisana učiteljica, nemogućnost da se donese presuda opisala je kao „užasnu“ i „emocionalni rolerkoster“. Prema njenim riječima, Desronvil je priznao da ima razumnu sumnju u krivicu Klensi, ali je ipak odbio da glasa da nije krivično odgovorna.

Advokat Lindzi Klensi poslije okončanja postupka rekao je da se nada da će biti moguće postići dogovor i izbjeći novo suđenje. Tužilaštvo, za sada, nije saopštilo da li će zatražiti ponovljeni proces.

Naredno ročište zakazano je za 29. septembar pred Višim sudom u Plimutu, prenosi RTS