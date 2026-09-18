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"SNSD je godinama uz Prijedor i tako će ostati"

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18.09.2026 22:48

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Милорад Додик СНСД ТРИБИНА
Foto: X/Milorad Dodik

Politika SNSD-a u Prijedoru mora biti politika konkretnih rezultata - da čujemo problem, pronađemo rješenje i završimo posao, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik.

"SNSD je godinama uz Prijedor i tako će ostati. Naš posao je da rješavamo probleme ljudi i završimo svaki projekat koji je važan za ovaj grad", naveo je Dodik na Iksu i poručio:

"Uvjeren sam u pobjedu kandidata SNSD-a Željke Cvijanović i Save Minića i u Prijedoru i u cijeloj Republici Srpskoj".

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Tagovi :

Milorad Dodik

SNSD

Izbori 2026

Prijedor

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