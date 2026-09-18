Politika SNSD-a u Prijedoru mora biti politika konkretnih rezultata - da čujemo problem, pronađemo rješenje i završimo posao, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik.

"SNSD je godinama uz Prijedor i tako će ostati. Naš posao je da rješavamo probleme ljudi i završimo svaki projekat koji je važan za ovaj grad", naveo je Dodik na Iksu i poručio:

Politika SNSD-a u Prijedoru mora biti politika konkretnih rezultata - da čujemo problem, pronađemo rješenje i završimo posao.



SNSD je godinama uz Prijedor i tako će ostati. Naš posao je da rješavamo probleme ljudi i završimo svaki projekat koji je važan za ovaj grad.



Uvjeren sam… pic.twitter.com/BCSBoLJXWj — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 18, 2026

"Uvjeren sam u pobjedu kandidata SNSD-a Željke Cvijanović i Save Minića i u Prijedoru i u cijeloj Republici Srpskoj".