Autor:ATV redakcija
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Politika SNSD-a u Prijedoru mora biti politika konkretnih rezultata - da čujemo problem, pronađemo rješenje i završimo posao, poručuje lider SNSD-a Milorad Dodik.
"SNSD je godinama uz Prijedor i tako će ostati. Naš posao je da rješavamo probleme ljudi i završimo svaki projekat koji je važan za ovaj grad", naveo je Dodik na Iksu i poručio:
Politika SNSD-a u Prijedoru mora biti politika konkretnih rezultata - da čujemo problem, pronađemo rješenje i završimo posao.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 18, 2026
SNSD je godinama uz Prijedor i tako će ostati. Naš posao je da rješavamo probleme ljudi i završimo svaki projekat koji je važan za ovaj grad.
Uvjeren sam… pic.twitter.com/BCSBoLJXWj
"Uvjeren sam u pobjedu kandidata SNSD-a Željke Cvijanović i Save Minića i u Prijedoru i u cijeloj Republici Srpskoj".
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