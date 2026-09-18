Teška ispovijest Milice Todorović: „Razmišljala sam da napustim estradu“

Milica Todorović priznala je da se u jednom periodu života suočila sa velikim problemima i depresijom. Ona je priznala da je u jednom trenutku razmišljala i da napusti estradu.

Milica je nakon toga snimila pjesmu „33“ koja joj je, kako kaže, autobiografska.

„Ja sam skoro pričala o jednom težem periodu života i zato sam rekla da je pjesma ’33‘ negdje moja životna pjesma. Zašto? Zato što me tek prošle godine stigao taj neki ’burn-aut’, kako bismo ga već nazvali, iliti na srpskom ’sagorijevanje’, gdje sam osjetila da onako polako tonem i da me muzika umara i da me umaraju ljudi, ne izlazi mi se na binu da pjevam, ne daju mi se intervjui. Moja pjesma ’33‘ kaže: ’A još si mlada da pale ti svijeće, kad hoćeš sve, a ništa te neće‘, a ja onako odavno hoću svašta nešto da mi se desi i neki veći koncert...“, rekla je Milica, nakon čega je počela da plače.

„Htjela sam da kažem da sam namjerno to javno rekla da bi ljudi koji imaju problema sa tim negdje kažu – jao, ona je javna ličnost pa priča o tome. Da, ali ja sam živo biće, od krvi i mesa, to svima može da se desi i opet ću da kažem – ako se ne osjećate dobro, nije sramota obratiti se psihoterapeutu, psihijatru, bilo kome, da se ne bi desilo ubistvo, samoubistvo, da odete u drogu, da odete u alkohol“, poručila je tada Milica Todorović i dodala:

„Imamo puno primjera na estradi, pogotovo moje kolege i koleginice, ne zna se ko se više drogira, nažalost, meni je žao zbog toga. Ne krivim ih, samo nekako hoću da im dam podršku da kažem – evo ljudi, ja sam uspjela, možete i vi“, poručila je Milica nedavno za „Blic“.

„Žene će razumjeti šta su hormoni“

Podsjetimo, otkako je na svijet donijela sina Bogdana, Milica je najveći dio svog vremena posvetila upravo nasljedniku, ne krijući da joj je majčinstvo postalo najvažnija životna uloga. Ipak, uspjela je da pronađe balans između privatnog života i karijere, pa se nedavno vratila nastupima.

„Nije baš lako, zato što se još uvijek vraćam u formu, još uvijek treba da izgubim i na kilaži, hormoni još uvijek rade, što je prirodno. Žene će razumjeti šta su to hormoni, ali mi najteže pada što moram da se odvojim od bebe kada idem na koncert“, rekla je Milica i nastavila:

„Teško je, ali to je moj život i moj posao i on će to razumjeti kada bude bio malo veći. Uspijevam da uklopim nekako sve svoje obaveze... Srećna sam.“