Milan Stanković tokom karijere odlučio da napusti Grand, a evo ko mu je platio dug od 50.000 evra

O tome je ranije govorio nekadašnji direktor "Granda", pokojni Saša Popović.

Prema riječima Popovića, Milan Stanković je odluku o odlasku donio iznenada, neposredno nakon učešća na Evroviziji 2010. godine. Saša Popović se prisjetio da je Milan zakazao sastanak u njegovoj kancelariji i izričito zahtijevao raskid. Produkcija je u tom trenutku u njega uložila ogroman trud, reklamni prostor, kompletan album od 8 pjesama, a u planu je bio i novi album koji je prije 13 godina trebalo da košta 100.000 evra. Zbog toga je Popoviću i danas neshvatljivo šta ga je navelo na taj korak.

Cijeli dug je koštao 50.000 evra

Kako je ugovor bio nerješiv bez plaćanja penala na svakih šest mjeseci, Milan je angažovao advokate. Cjelokupnu finansijsku obavezu od 50.000 evra na sebe je preuzela Rada Manojlović, čime je ugovor zvanično raskinut.

Uprkos velikoj podršci i finansijskoj pomoći koju mu je pružila, veza Rade i Milana nije opstala. Pjevačica je otkrila da se tokom veze osjetila više kao majka nego partnerka, kao i da se vremenom zaljubila u drugog muškarca. Priznala je da joj je raskid pao izuzetno teško i da ju je u tom periodu izjedao jak osjećaj krivice.

Ekonomija Kilogram ovog 'šumskog blaga' dostiže cijenu od 5.000 evra

Inače, Milan Stanković se nedavno oglasio nakon duge medijske ilegale, prenosi Blic.