Drama u Grčkoj: Uhapšena tetka Stefanosa Cicipasa, za majkom se traga

Naime, policija je privela tetku Stefanosa Cicipasa, nakon što su psi u vlasništvu porodice napali tri osobe u mjestu Vari. Prema informacijama, jedan od pasa vlasništvo je Cicipasove majke, zbog čega je i ona uključena u predmet istrage.

Policija je podigla optužnicu za nanijete fizičke povrede zbog zanemarivanja, a incident se dogodio u četvrtak rano ujutru. Gospođa T. K. iz Grčke, koja je bila jedna od žrtvi ovog napada izjavila je kako je napadnuta od strane dva psa za portal Prototema.

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"Moj ujak živi u Variju i rekao mi je da ga su ga ujela dva psa koja su izgledala kao vukovi. Kada sam krenula uz ulicu, vidjela sam dva psa u distanci. Jedan od njih je krenuo da trči prema meni. Uhvatio me je za ruku, onda je došao i drugi. Pokušala sam da ostanem mirna, ali nisam uspjela. Bacili su me na zemlju i srećom, brzo su me odvezli u medicinski centar. Jako su me ujedali po rukama", rekla je ova gospođa.

Ovo nije prvi put da psi porodice Stefanosa Cicipasa napadaju ljude, pošto je prema pisanju Prototeme sličan incident viđen i u maju 2025. godine, kada je napadnut 71-godišnji čovjek, koji je kasnije prevezen u bolnicu. Takođe, 2023. godine je jedan od pasa preskočio ogradu i napao 13-godišnje dijete.

(Kurir)