Logo

Drama u Grčkoj: Uhapšena tetka Stefanosa Cicipasa, za majkom se traga

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
17.09.2026 21:23

Komentari:

0
Драма у Грчкој: Ухапшена тетка Стефаноса Циципаса, за мајком се трага
Foto: Tanjug/AP/Adam Hunger

Grčka Prototema objavila je da je tetka tenisera Stefanosa Cicipasa uhapšena, a za njegovom majkom je policija raspisala potragu.

Naime, policija je privela tetku Stefanosa Cicipasa, nakon što su psi u vlasništvu porodice napali tri osobe u mjestu Vari. Prema informacijama, jedan od pasa vlasništvo je Cicipasove majke, zbog čega je i ona uključena u predmet istrage.

Policija je podigla optužnicu za nanijete fizičke povrede zbog zanemarivanja, a incident se dogodio u četvrtak rano ujutru. Gospođa T. K. iz Grčke, koja je bila jedna od žrtvi ovog napada izjavila je kako je napadnuta od strane dva psa za portal Prototema.

Новак Ђоковић

Tenis

Novak pomeo Cicipasa i ugasio svjetla na Centralnom terenu

"Moj ujak živi u Variju i rekao mi je da ga su ga ujela dva psa koja su izgledala kao vukovi. Kada sam krenula uz ulicu, vidjela sam dva psa u distanci. Jedan od njih je krenuo da trči prema meni. Uhvatio me je za ruku, onda je došao i drugi. Pokušala sam da ostanem mirna, ali nisam uspjela. Bacili su me na zemlju i srećom, brzo su me odvezli u medicinski centar. Jako su me ujedali po rukama", rekla je ova gospođa.

Ovo nije prvi put da psi porodice Stefanosa Cicipasa napadaju ljude, pošto je prema pisanju Prototeme sličan incident viđen i u maju 2025. godine, kada je napadnut 71-godišnji čovjek, koji je kasnije prevezen u bolnicu. Takođe, 2023. godine je jedan od pasa preskočio ogradu i napao 13-godišnje dijete.

(Kurir)

Podijeli:

Tagovi :

Stefanos Cicipas

majka

Grčka

potraga

pas

napad psa

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ружа

Scena

Umro Svej

4 h

0
Осуђена кћерка Николине Пишек због крађе накита из виле: Није била осумњичена, ево како је кажњена

Scena

Osuđena kćerka Nikoline Pišek zbog krađe nakita iz vile: Nije bila osumnjičena, evo kako je kažnjena

7 h

0
Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола

Scena

Fotografije napravile pometnju: Sara Jo pozirala polugola

8 h

0
Џенифер Лопез

Scena

Fotografija kradljivice iz postala apsolutni hit, nije teško zaključiti zbog čega

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

56

Izvedena prva operacija zamjene zgloba koljena uz primjenu robotske tehnologije

22

50

Košarkašice Orlova uveliko bruse formu za novu sezonu

22

49

Merc: Migranti - ključni dio tržišta rada

22

46

"Hektor Fajt Najt 7": Spektakl u Banjaluci, Tošić i Mugoša u glavnoj borbi večeri

22

44

Puklo je kad je pao u vodu i čuo se uzvik gledalaca: Mladić pod okriljem noći skočio sa Starog mosta u Neretvu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima