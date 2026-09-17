Karan: Neće uspjeti pokušaji rastakanja srpskog nacionalnog i političkog bića

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan poručio je da neće uspjeti pokušaji rastakanja srpskog nacionalnog i političkog bića, te istakao da odgovor Srpske mora biti dodatno jačanje specijalnih i paralelnih veza sa Srbijom.

Govoreći o inicijativi grupe bošnjačkih poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da bude suspendovan Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije, Karan je ukazao da su upravo Deklaracija Svesrpskog sabora i specijalne i paralelne veze odgovor na takve nasrtaje.

"Ti nasrtaji traju punih 30 godina. Od Dejtonskog mirovnog sporazuma potpuno intenzivno traju nasrtaji na ustavnopravnu poziciju Republike Srpske i srpskog naroda", rekao je Karan.

On je ocijenio da bošnjačka politička elita nikada nije prihvatila Republiku Srpsku i srpski narod kao konstitutivne u onom smislu u kojem je to Ustav propisao.

Karan je naveo da su upravo takvi nasrtaji uslijedili nakon raspada bivše Jugoslavije, kada je prekinuto srpsko nacionalno i političko biće.

"Republika Srpska je nastala kao otpor upravo takvim napadima", izjavio je Karan za RTRS.

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Karan je naglasio da specijalne i paralelne veze ne može niko ukinuti, jer su u svojoj suštini nastale prije BiH.

On je rekao da je jedan od ključnih elemenata nastanka Republike Srpske bila želja da se nastavi kontinuitet sa SR Jugoslavijom i maticom Srbijom, te ukazao na značaj činjenice da se specijalne i paralelne veze nalaze u Aneksu četiri, odnosno Dejtonskom sporazumu.

"Nije slučajno da se jedan takav instrument nalazi u Ustavu. On je upravo bio proizvod činjenice da su i oni koji su stvarali Ustav i Dejtonski sporazum bili potpuno svjesni da je otkinuto jedno tkivo jednog naroda i zato su naši predstavnici u Dejtonu insistirali da ostane barem ta ustavna pozicija da mogu i dalje da ostvare kontinuitet zajedničkog življenja sa maticom Srbijom", naglasio je Karan.

Karan je naveo da se specijalne i paralelne veze odnose na sve moguće identitetske oblike saradnje koji su osnova zajedničkog bitisanja jednog jedinstvenog naroda.

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Prema njegovim riječima, specijalne i paralelne veze su samo odraz onoga što je bilo jedinstvo srpskog naroda.

On je ukazao da je kroz različite sisteme, posebno u ranijem vijeku, i kroz različite administrativne prepreke stalno razbijano nacionalno i političko jedinstvo srpskog naroda, zbog čega je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave jako značajan.

Karan je rekao da je praznik obilježen šestu godinu, kao i da postoji veliki broj drugih zajedničkih praznika i manifestacija, navodeći da je to zasluga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Milorada Dodika.

Prema njegovim riječima, kroz takve manifestacije pokazuje se da su Srbi jedan i jedinstven narod.

Karan je podsjetio da je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave nastao kao povod za obilježavanje proboja Solunskog fronta i kraja Prvog svjetskog rata, navodeći da je tada brojčano mali srpski narod dao možda i najveće žrtve u odnosu na sve druge narode.

"Dao je slobodu ne samo srpskom, nego i drugim narodima", rekao je Karan.