Košarkašice Orlova uveliko bruse formu za novu sezonu, a pod komandom trenera Drage Karalića cilja se osvajanje svih ovdašnjih trofeja.

Mlada ekipa puna je motiva da se kroz naporan rad što bolje spremi za predstojeće takmičarske izazove na svim frontovima.

Drago Karalić zadovoljan je radnom etikom svoje ekipe, a očekuje da ekipa, svakim novim treningom napreduje u svim segmentima.

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Orlovi će pravu uvertiru za novu sezonu imati na svom turniru „Aco, Prle i Milenko“ koji organizuje po 11.put. Ove godine banjalučki klub ugostiće ekipe beogradske Crvene zvezde, hrvatskog Plamena i austrijskog Rajfajzena.

Turnir počinje u subotu u 17.30 časova utakmicom između hrvatskog Plamena i austrijskog Rajfajzena, dok će u 20.00 časova na teren dvorane Obilićevo istrčati Orlovi i beogradska Crvena zvezda. Veliko finale na programu je dan kasnije u 17.30 časova