Košarkaši Igokee učestvuju na VTB Superkupu u Moskvi

Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Igokee učestvuju na Superkupu VTB lige koji se od 17. do 20. septembra igra u Moskvi.
Prvi rival ekipi Nenada Stefanovića biće moskovski CSKA danas od 19 časova .
Na turniru još učestvuju UNIKS Kazanj, Lokomotiva Kubanj, Zenit iz Sankt Peterburga i Anadolu Efes.
Učešće na Superkupu dokaz je odlične saradnje sa čelnim ljudima VTB lige, izjavili su ranije iz Igokee, koja je, podsjetimo, prošle sezone nastupala i u "Vinlajn basket kupu".
Igokea će 19. septembra u istom terminu odmjeriti snage sa ekipom Lokomotive, dok se 20. septembra igraju utakmice za plasman.
Takmičenje danas otvaraju UNIKS i Zenit u 16 časova.
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