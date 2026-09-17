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Košarkaši Igokee učestvuju na VTB Superkupu u Moskvi

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17.09.2026 14:19

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Кошаркаши Игокее учествују на ВТБ Суперкупу у Москви
Foto: Screenshot

Košarkaši Igokee učestvuju na Superkupu VTB lige koji se od 17. do 20. septembra igra u Moskvi.

Prvi rival ekipi Nenada Stefanovića biće moskovski CSKA danas od 19 časova .

Na turniru još učestvuju UNIKS Kazanj, Lokomotiva Kubanj, Zenit iz Sankt Peterburga i Anadolu Efes.

Učešće na Superkupu dokaz je odlične saradnje sa čelnim ljudima VTB lige, izjavili su ranije iz Igokee, koja je, podsjetimo, prošle sezone nastupala i u "Vinlajn basket kupu".

Igokea će 19. septembra u istom terminu odmjeriti snage sa ekipom Lokomotive, dok se 20. septembra igraju utakmice za plasman.

Takmičenje danas otvaraju UNIKS i Zenit u 16 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

KK Igokea

Moskva

Superkup VTB lige

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