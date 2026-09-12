"Banjaluka basket festival" okupio mlade košarkašice iz regiona

Autor:ATV redakcija
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U dva dana festivala 24 selekcije takmičiće se u svim uzrasnim kategorijama, od mini basketa do juniorki. Ovim starijim utakmice će poslužiti kao dobra priprema za sezonu.
Košarkašice spremne da pokažu svoje znanje na terenu, ali i da uživaju u druženju sa vršnjakinjama iz drugih gradova.
Najvažnije je da djevojčice uživaju kako na terenu tako i van njega, poručuju organizatori. Već imaju saradnju sa brojim klubovima u regionu,a ovakvi turniri samo dodatno učvršćuju sportske i prijateljske veze.
Banjaluka basket festival igra se u tri sportske dvorane u gradu. Nedjelja je rezervisana za finalne utakmice, dok će dodjela medalja i pehara biti upriličena u 17 časova u SD Obilićevo.
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