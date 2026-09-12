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Međunarodna banda uzimala vozila na lizing, pa ih preprodavala širom Balkana

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12.09.2026 21:56

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Комби аустријске полиције.
Foto: Pexels

U Pokrajinskom sudu u Gracu održano je suđenje državljanima Slovenije i Srbije koji se terete za međunarodnu prevaru sa lizingom automobila, koji su završavali širom Balkana.

Iza cijele operacije, koja je počela 2023. godine i obuhvatila nekoliko austrijskih pokrajina, stoji međunarodna kriminalna grupa čiji je mozak operacije poznat vlastima i protiv njega se vodi odvojen postupak. Pred sudom u Gracu našli su se samo takozvani "pioni" i "male ribe" koje je grupa angažovala zbog njihovih finansijskih problema.

Slovenačka porodica među optuženima

Među optuženima je 56-godišnji slovenački državljanin kojeg je u posao uvukao rođeni brat (59). Prevarom je uzeo automobil na lizing, ali mu je vozilo oduzeto prije nego što je policija uopšte stigla da reaguje. Budući da ranije nije bio osuđivan, sudija mu je ponudio vansudsko poravnanje, bez upisivanja u krivičnu evidenciju. U ovom poslu se našla i njegova 32-godišnja ćerka, koju je takođe “vrbovao” očev brat, tj. njen stric.

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Na sudu se pojavio i treći državljanin Slovenije, 59-godišnjak koji je u posao uvukao brata i nećakinju. On je bio direktni izvršilac odgovoran za lizing pet automobila pomoću falsifikovanih dokumenata, koji su potom prebačeni na Balkan. Osuđen je na 12 meseci uslovnog zatvora, ali državi mora da plati cjelokupnu protivpravnu zaradu od 22.500 evra.

Srbin registrovao automobile

I četvrti koji se pojavio pred sudom u Gracu je državljanin Srbije (32), koji živi u Beču i bio je pozicioniran nešto više u ovoj hijerarhiji, mada ni on nije bio glavni. Njegov zadatak je bio da registruje automobile. Zbog sličnih d‌jela već je ranije u Beču osuđen na 24 meseca zatvora (od kojih je odležao osam). Sud u Gracu mu je na to izrekao dodatnu kaznu od dva meseca uslovno. Na kraju Srbin je rekao da mu je to veliko olakšanje, navodeći da je riješio probleme sa drogom koji su ga i uvukli u dugove i kriminal, poput ovog, prenose Nezavisne novine.

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Suđenje

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