Nova žetva medalja reprezentativaca Srpske u "Boriku"

Na 21. Otvorenom prvenstvu Balkana u džiju-džicuu, u Banjaluci, reprezentativci Republike Srpske danas su osvojili 15 medalja: dvije zlatne, tri srebrne i deset bronzanih.

Srpska je, dan prije kraja šampionata, sa 67 medalja četvrta u generalnom plasmanu, iza Grčke koja je osvojila dva odličja manje, ali ima jedno zlato više.

Fudbal "Mi igramo, oni pobjeđuju": Fudbaleri u humanoj misiji

Sutra je na programu finalni dan na Svjetskom kupu u duo sistemu i duo šouu, te 21. Balkanskom prvenstvu. Program u "Boriku" počinje u 9 časova.