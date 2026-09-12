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Nova žetva medalja reprezentativaca Srpske u "Boriku"

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12.09.2026 22:09

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На 21. Отвореном првенству Балкана у џију-џицуу, у Бањалуци, репрезентативци Републике Српске данас су освојили 15 медаља
Foto: Glas Srpske

Na 21. Otvorenom prvenstvu Balkana u džiju-džicuu, u Banjaluci, reprezentativci Republike Srpske danas su osvojili 15 medalja: dvije zlatne, tri srebrne i deset bronzanih.

Srpska je, dan prije kraja šampionata, sa 67 medalja četvrta u generalnom plasmanu, iza Grčke koja je osvojila dva odličja manje, ali ima jedno zlato više.

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Sutra je na programu finalni dan na Svjetskom kupu u duo sistemu i duo šouu, te 21. Balkanskom prvenstvu. Program u "Boriku" počinje u 9 časova.

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Džiju Džicu

Banjaluka

medalje

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