Luka Pejić osvojio zlatnu medalju na Evropskom univerzitetskom prvenstvu

Autor:ATV redakcija
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Banjalučki karatista Luka Pejić osvojio je zlatnu medalju na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u Tirani, a do najsjajnijeg odličja stigao je sa tri pobjede na tatamiju.
Najteže je, kaže, bilo u četvrfinalnom okršaju sa Mustafom Ograglijem iz Turske, a nakon tog trijumfa sebi je trasirao put ka tituli univerzitetskog šampiona Evrope.
Luka je u Tirani još jednom potvrdio da u njemu ima štofa za najviše domete u seniorskoj konkurenciji.
Evropsko univerzitetsko prvenstvo u Tirani po dobrom će da pamte još dvojica karatista iz Republike Srpske. Mihajlo Zrnić iz Banjaluke i Srđan Jovanović iz Istočnog Sarajeva koji su se domogli bronzanih medalja.
Iz Tirane stižu sa odličjima oko vrata, ali za Luku, Mihajla i Srđana predaha nema i odmah po povrataku vraćaju se trenažnom procesu za naredne takmičarske izazove na tatamiju.
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