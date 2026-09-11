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Luka Pejić osvojio zlatnu medalju na Evropskom univerzitetskom prvenstvu

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11.09.2026 20:20

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Лука Пејић освојио златну медаљу на Европском универзитетском првенству

Banjalučki karatista Luka Pejić osvojio je zlatnu medalju na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u Tirani, a do najsjajnijeg odličja stigao je sa tri pobjede na tatamiju.

Najteže je, kaže, bilo u četvrfinalnom okršaju sa Mustafom Ograglijem iz Turske, a nakon tog trijumfa sebi je trasirao put ka tituli univerzitetskog šampiona Evrope.

Luka je u Tirani još jednom potvrdio da u njemu ima štofa za najviše domete u seniorskoj konkurenciji.

Evropsko univerzitetsko prvenstvo u Tirani po dobrom će da pamte još dvojica karatista iz Republike Srpske. Mihajlo Zrnić iz Banjaluke i Srđan Jovanović iz Istočnog Sarajeva koji su se domogli bronzanih medalja.

Iz Tirane stižu sa odličjima oko vrata, ali za Luku, Mihajla i Srđana predaha nema i odmah po povrataku vraćaju se trenažnom procesu za naredne takmičarske izazove na tatamiju.

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Tagovi :

Luka Pejić

sport

medalje

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