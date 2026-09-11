Žikina dinastija 3: Haos u bolnici

„Žikina dinastija 3” je jugoslovensksa komedija iz 1988. godine, u režiji Zorana Čalića.

Nakon saobraćajne nezgode, Žika i Milan završavaju u pretrpanoj i haotičnoj bolnici. Kako bi izbjegli odgovornost, odlučuju da se prave ludi, ali ubrzo upadaju u niz urnebesnih avantura sa ostalim neobičnim pacijentima. Film je deveti i posljednji nastavak serijala „Lude godine”. „Žikina dinastija 3” – subota u 22 časa i 30 minuta.

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