Žikina dinastija 3: Haos u bolnici

Izvor:
ATV
„Žikina dinastija 3” je jugoslovensksa komedija iz 1988. godine, u režiji Zorana Čalića.
Nakon saobraćajne nezgode, Žika i Milan završavaju u pretrpanoj i haotičnoj bolnici. Kako bi izbjegli odgovornost, odlučuju da se prave ludi, ali ubrzo upadaju u niz urnebesnih avantura sa ostalim neobičnim pacijentima.
Film je deveti i posljednji nastavak serijala „Lude godine”.
„Žikina dinastija 3” – subota u 22 časa i 30 minuta.
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