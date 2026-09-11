Logo

Žikina dinastija 3: Haos u bolnici

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

11.09.2026 20:19
Жикина династија 3: Хаос у болници

„Žikina dinastija 3” je jugoslovensksa komedija iz 1988. godine, u režiji Zorana Čalića.

Nakon saobraćajne nezgode, Žika i Milan završavaju u pretrpanoj i haotičnoj bolnici. Kako bi izbjegli odgovornost, odlučuju da se prave ludi, ali ubrzo upadaju u niz urnebesnih avantura sa ostalim neobičnim pacijentima.

Film je deveti i posljednji nastavak serijala „Lude godine”.

„Žikina dinastija 3” – subota u 22 časa i 30 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

domaći filmovi

Više iz rubrike

У другом плану: Ален Шеранић

Emisije

U drugom planu: Alen Šeranić

1 d

0
Битно: Школске униформе

Emisije

Bitno: Školske uniforme

1 d

0
На глобалном плану: Између историје, политике и свијета који се мијења

Emisije

Na globalnom planu: Između istorije, politike i svijeta koji se mijenja

1 d

0
Битно: Идентитет, реакцијe и отворенa питања о лијечењу Ратка Младића

Emisije

Bitno: Identitet, reakcije i otvorena pitanja o liječenju Ratka Mladića

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

57

Optužena da je opuškom zapalila auto policajca

20

50

Normalizovan saobraćaj: Završen uviđaj tragične nesreće

20

40

Drvo-Eksport: Posjedujemo sve dozvole za rad na Bukovoj Kosi u Prijedoru

20

24

Uhapšen Vuk Vuković

20

20

Luka Pejić osvojio zlatnu medalju na Evropskom univerzitetskom prvenstvu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima