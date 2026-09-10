Bitno: Školske uniforme

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o školskim uniformama.

Nakon kratkog predaha zbog visokih temperatura, škole uskoro ponovo otvaraju svoja vrata. Sa povratkom učenika i nastave, u banjalučke škole vraćaju se i neke stare, ali i nove dileme, među njima i pitanje školskih uniformi.

Priča o školskim uniformama u Banjaluci odavno više nije samo priča o garderobi. Ona je otvorila pitanja nadležnosti i odgovornosti, prava roditelja, ali i granice uticaja lokalne vlasti na rad škola. Ko donosi odluke koje se tiču učenika? Ko treba da se pita?

Za „Bitno” govore: Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, Danijela Kajkut, ovlašćeni potpisnik u Odjeljenju za društvene djelatnosti Gradske uprave Banjaluka, Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije, Slađana Tanasić, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske i sociolog Vladimir Vasić.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Milica Nogo.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.