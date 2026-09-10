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Bivši fudbaler Partizana izvršio samoubistvo

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10.09.2026 12:28

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Бивши фудбалер Партизана извршио самоубиство
Foto: FK Partizan

Ajazdin Nuhi, bivši fudbaler koji je između ostalih klubova igrao i za Partizan, izvršio je samoubistvo u 46. godini.

Ovu vijest objavljuje portal Telegraf.

Nuhi je dres crno-bijelih nosio od 2001. do 2004. godine, a fudbalsku karijeru okončao je 2014. godine u Kolubari.

U svojoj igračkoj karijeri branio je boje Čukaričkog, Legije Varšava, Zete, OFK Beograda, Morgena i Napretka. Posljednje godine karijere proveo je u BSK Borča i Kolubari.

Građani koji imaju suicidalne misli ili se suočavaju sa problemima, za savjet se mogu obratiti:

- Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Banjaluka na telefon 051/230-240

- Savjetodavnoj liniji za djecu i mlade ”Plavi telefon” na broj 080 05 03 05.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FK Partizan

Ajazdin Nuhi

Samoubistvo

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