Bivši fudbaler Partizana izvršio samoubistvo

Autor:ATV redakcija
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Ajazdin Nuhi, bivši fudbaler koji je između ostalih klubova igrao i za Partizan, izvršio je samoubistvo u 46. godini.
Ovu vijest objavljuje portal Telegraf.
Nuhi je dres crno-bijelih nosio od 2001. do 2004. godine, a fudbalsku karijeru okončao je 2014. godine u Kolubari.
U svojoj igračkoj karijeri branio je boje Čukaričkog, Legije Varšava, Zete, OFK Beograda, Morgena i Napretka. Posljednje godine karijere proveo je u BSK Borča i Kolubari.
Građani koji imaju suicidalne misli ili se suočavaju sa problemima, za savjet se mogu obratiti:
- Centru za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Banjaluka na telefon 051/230-240
- Savjetodavnoj liniji za djecu i mlade ”Plavi telefon” na broj 080 05 03 05.
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