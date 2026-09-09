Murinjo: Moglo je da bude 5:0 za nas

Fudbaleri Reala pobijedili su u Madridu ekipu Intera rezultatom 2:1, u meču prvog kola nove sezone LŠ.

"Zadovoljan sam ishodom - osvojili smo tri boda u prvoj utakmici protiv veoma jakog tima. Ovaj meč je bio spektakularan za gledaoce, dok za mene ili Kristijana Kivua to svakako nije bio slučaj", rekao je Murinjo za "Skaj sport Italija".

"Bila je to luda utakmica. Moglo je da bude 5:0 za nas, pa 5:5, 7:6 ili 5:6. Viđeno je dosta prilika. Inter je jak tim i bilo je teško zaustaviti ih iz niskog bloka, a ipak smo mogli da riješimo pitanje pobjednika u prvom poluvremenu. Imali smo još jednu šansu preko Belingema da povedemo 3:0, dok je i Inter mogao da postigne nekoliko golova. Neizvjesnost je trajala do samog kraja - bila je to prava fudbalska ludnica", dodao je trener Reala.