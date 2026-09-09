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Murinjo protiv Intera: Real slavio, ne tako uvjerljivo

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09.09.2026 07:27

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Мурињо против Интера: Реал славио, не тако увјерљиво
Foto: Tanjug/AP/Bernat Armangue

Real Madrid je slavio protiv Intera sa 2:1 u okviru prvog kola ligaške faze Lige šampiona.

Murinjo je nadmudrio bivšu ekipu u prvom poluvremenu, ali ne tako uvjerljivo. Već u 14. minutu Real stiže do prednosti preko Embapea na asistenciju Dijaza.

Inter je sve vrijeme odgovarao i prijetio, ali ne konkretno. Ipak, u 14. minutu grešku odbrane u dodavanju nedaleko od svog gola ne prašta jedan od najboljih napada svijeta. Dva pasa i lopta je u mreži.

Desetak minuta nakon toga novi presing Reala i nova greška Intera. Ovoga puta, gol kraljevskom klubu poklanja golman Intera Martinez. Visok presing natjerao je Bastonija da vrati loptu u šesnaesterac Martinezu koji je nespretno reagovao i pokušao da izbaci iz igre Valverdea koji kači loptu i šalje je u mrežu za 2:0.

Nakon toga Inter kreće u ofanzivu, a Martinez se iskljupuje za grešku. Napad Reala je i dalje igrao agresivno, ali je golman Intera branio. Pritisak kluba iz Milana urodio je plodom u 77. minutu kada Karlos Avgusto postiže gol za 2:1 na asistenciju Martineza, ali, nije bilo dovoljno vremena ni snage da italijanska ekipa snažnije ugrozi kraljevski klub.

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Real Madrid

Inter

Liga šampiona

Fudbal

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