Murinjo protiv Intera: Real slavio, ne tako uvjerljivo

Murinjo je nadmudrio bivšu ekipu u prvom poluvremenu, ali ne tako uvjerljivo. Već u 14. minutu Real stiže do prednosti preko Embapea na asistenciju Dijaza.

Inter je sve vrijeme odgovarao i prijetio, ali ne konkretno. Ipak, u 14. minutu grešku odbrane u dodavanju nedaleko od svog gola ne prašta jedan od najboljih napada svijeta. Dva pasa i lopta je u mreži.

Desetak minuta nakon toga novi presing Reala i nova greška Intera. Ovoga puta, gol kraljevskom klubu poklanja golman Intera Martinez. Visok presing natjerao je Bastonija da vrati loptu u šesnaesterac Martinezu koji je nespretno reagovao i pokušao da izbaci iz igre Valverdea koji kači loptu i šalje je u mrežu za 2:0.

Nakon toga Inter kreće u ofanzivu, a Martinez se iskljupuje za grešku. Napad Reala je i dalje igrao agresivno, ali je golman Intera branio. Pritisak kluba iz Milana urodio je plodom u 77. minutu kada Karlos Avgusto postiže gol za 2:1 na asistenciju Martineza, ali, nije bilo dovoljno vremena ni snage da italijanska ekipa snažnije ugrozi kraljevski klub.