Muškarac iz BiH u apsurdnom vakuumu, nijedna država ga neće

Slučaj muškarca iz Bosne i Hercegovine ovih dana puni stupce francuske štampe jer se radi o pravnom i administrativnom apsurdu u kojem se našao ovaj 30-godišnji bivši zatvorenik.

Naime, on je suočen s desetogodišnjom zabranom boravka u Francuskoj, ali ga Bosna i Hercegovina odbija priznati kao svog državljanina. Zbog nemogućnosti deportacije i nepoštovanja mjera obaveznog boravka, trenutno se nalazi u pritvoru u mjestu Le Pi-an-Vele.

Kako mediji prenose, ovakve situacije pravnog vakuuma i "diplomatskog ping-ponga" nisu rijetkost, ali svakako izazivaju nevjericu kod javnosti.

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Obično se radi o slučajevima kada, u ovom slučaju Francuska, pokušava da deportuje bivše osuđenike, ali države porijekla često odbijaju da izdaju konzularne propusnice (laissez-passer) ako identitet osobe nije 100% potvrđen u njihovim matičnim knjigama rođenih, ili ako osoba više nema važeće državljanstvo.

Vraćen u zatvor

Upravo zbog ovoga i muškarac iz BiH našao se u začarnom krugu jer postoji nalog za deportaciju, ali ako država porijekla odbije da je primi, ta osoba zvanično ne može da ode, ali istovremeno krši zakon samim tim što ostaje u Francuskoj. Zbog tog nepoštovanja administrativnih mjera, policija ih ponovo hapsi i sud ih vraća u zatvor. Ovo se desilo i muškarcu iz BiH.

Mediji dodaju da je ovaj 30-godišnjak, nekad nastanjen u francuskom Verdunu, žrtva administrativnog sistema jer Bosna i Hercegovina zvanično ne potvrđuje da je njihov građanin, pa Francuska pravno nema gd‌je da ga pošalje, a ne želi ni da ga ostavi na svojoj teritoriji, prenose Nezavisne.