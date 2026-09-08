Ranjen pjevač Aziz

Četrdesetosmogodišnjak iz Skoplja, Aziz Murati, navodno je ranjen je vatrenim oružjem sinoć, nakon ponoći, na ulazu u selo Aračinovo.

Prema navodima policije, incident se dogodio oko 1.50 časova, kada je iz jednog automobila pucano u pravcu 48-godišnjaka.

Nakon pucnjave počinioci su pobjegli sa mjesta događaja.

Prema prvim informacijama koje prenosi Bota Sot, u automobilu su se nalazile dvije osobe, a sumnja se da je jedna od njih poznavala ranjenog muškarca.

Policija je pokrenula istragu kako bi se slučaj u potpunosti rasvijetlio, a intenzivno se radi na identifikaciji i pronalaženju osoba umiješanih u ovaj incident.

Prema izvorima televizije Alsat, sumnja se da je ranjeni muškarac poznati pjevač Aziz Murati.

Kako navode, njegovo zdravstveno stanje je stabilno.

Evo šta prenose mediji iz Makedonije

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je 8. septembra, oko 1.50 časova, Policijskoj upravi Skoplje prijavljeno iz zdravstvene ustanove "Sveti Naum Ohridski" da je kod njih dovezen A. M. (48) iz Skoplja, sa povredama nanijetim vatrenim oružjem.

Prema prijavi, on je povrede zadobio na ulazu u Aračinovo, nakon što je jedna osoba iz vozila, koju je poznavao, a koja je bila u društvu još jedne osobe, pucala na njega iz vatrenog oružja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova preduzimaju mjere na rasvjetljavanju ovog slučaja, objavio je "Skopje1.mk".

(Telegraf)