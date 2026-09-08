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Turistkinju u Puli upozorila na požar, njen potez ju je šokirao

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08.09.2026 22:49

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Туристкињу у Пули упозорила на пожар, њен потез ју је шокирао
Foto: Pixabay

Jedna stanovnica Pule doživjela je neugodno iskustvo s mladim stranim turistima nakon što ih je upozorila na opasnost od požara dok su pušili u potpuno isušenoj šumi na Verudeli.

Čitateljka Matea ispričala je za Dnevno.hr da je prolazeći Verudelom primijetila mlađu turistkinju i njenog partnera kako sjede u suvoj šumici. D‌jevojka je pušila cigaretu i, prema njenim riječima, otresala žar iza i pored sebe.

Matea je neko vrijeme posmatrala šta radi, nadajući se da će turistkinja shvatiti zbog čega je gleda.

"Bila je u potpunosti svjesna zašto je gledam, odnosno šta pogrešno radi", ispričala je.

Upozorila je, a onda uslijedio još gori potez

Na kraju joj se obratila i zamolila je da bude oprezna jer je vegetacija oko njih potpuno suva.

Reakcija ju je, tvrdi, iznenadila.

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"Ona se na to podsmjehnula, a onda je neugašenu cigaretu bacila iza sebe", ispričala je Matea.

Ostala je još neko vrijeme kako bi provjerila hoće li od bačene cigarete nešto početi da gori, ali nije željela ponovo da se obraća turistima.

"Nisam im više ništa govorila jer sam imala osjećaj da bi prema meni postali još neugodniji", kazala je.

Ponovo ih srela

Matea tvrdi da je isti par kasnije ponovo srela na Verudeli i da je i tada doživjela podsmijeh.

"Najviše me iznenadilo što nisam vid‌jela ni trunku srama ili barem nekakvu dozu odgovornosti, nego isključivo bahaćenje i aroganciju", rekla je.

Kako je dodala, nije problem samo u tome što neko nepažnjom može baciti cigaretu, već i u reakciji nakon što ga druga osoba upozori na opasnost.

Prema dostupnim informacijama, zbog ovog događaja nije izbio požar. Riječ je o svjedočenju čitateljke Dnevno.hr, a navodi o ponašanju turista nisu nezavisno potvrđeni.

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Tagovi :

Hrvatska

Pula

požar

turisti

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