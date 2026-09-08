Ukinuta prvostepena presuda Gringu, Banjalučaninu osumnjičenom za ubistvo u Budvi

Apelacioni sud Crne Gore ukinuo je prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici, kojom je u ponovljenom sudskom postupku, Srđan Z. Popović iz Banjaluke, osuđen na 15 godina i 10 mjeseci zatvora zbog ubistva Gorana Đuričkovića u Budvi.

Sud je presudu ukinuo uvažavajući žalbu advokata Marka Radovića.

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Presuda je izrečena u martu ove godine, dok je početkom jula Apelacioni sud održao sjednicu vijeća i donio rješenje da se presuda Višeg suda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje.

"Osnovano se žalbom branioca optuženog prvostepena presuda pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 386 stav 1 tačka 7 Zakonika o krivičnom postupku jer se ista zasniva na dokazu koji se po odredbama Zakonika o krivičnom postupku ne može zasnivati presuda. U postupku donošenja prvostepene presude i u samoj presudi počinjene su bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje je ukazano žalbom branioca optuženog, a na koje ovaj sud kao drugostepeni pazi po službenoj dužnosti u smislu člana 398 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku", navodi se u Rješenju Apelacionog suda i dodaje:

"Naime, prvostepeni sud svoj zaključak o postojanju krivice optuženog za izvršenje krivičnih djela između ostalih dokaza temelji i na sadržini materijala kriptovane komunikacije Skaj-ecc, korisnika pin-a 'Raucmt', za koga je utvrđeno da je optuženi Popović Srđan, a iz koje komunikacije prvostepeni sud jasno utvrđuje da je optuženom događaj koji je predmet postupka poznat, da se isti posredstvom iste interesuje za postupak koji je pokrenut protiv njega (istraga), ukazuje sagovorniku na koji način je njegov biološki materijal mogao ostati unutar puškarnice, šalje tekst o toku istrage i rezultatima DNK vještačenja, a iz koje komunikacije prvostepeni sud zaključuje da je optuženi bio na licu mjesta kritičnom prilikom i to u puškarnici, da nije sjedio, da nije punio pušku, već neko drugo lice, ali da ni jednim sadržajem teksta ne ukazuje da on nije lice koje je vršilo opaljenje iz vatrenog oružja kritičnom prilikom već sugeriše, na koji način da ospori pronađene tragove".

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Apelacioni sud navodi da je prvostepeni sud predstavljanjem ovog dokaza, na način na koji je to uradio, počinio bitnu povredu krivičnog postupka.

"Tom prilikom zastupnik optužbe je sudu predao odštampane fotografije u boji pin korisnika 'Raucmt', kao i tri lista sa tekstualnim porukama korisnika istog pina. Prvostepeni sud je na ročištu glavnog pretresa od 13. 01. 2026. godine prihvatio prijedlog zastupnika optužbe i donio rješenje da se u dokaznom postupku pročita dio kriptovane komunikacije optuženog Popović Srđana, te izvrši uvid u dostavljene fotografije kao i priloge i to prevod sa francuskog na crnogorski jezik akta Generalne uprave nacionalne policije-Centralne uprave sudske policije Republike Francuske o izvršenju međunarodne zamolnice upućene od strane pravosudnih organa Crne Gore u predmetu Ktis.br. 10/21, zamolnice Apelacionom sudu u Parizu, dozvole Apelacionog suda u Parizu za korišćenje podataka u okviru međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, zapisnik MUP-a Republike Francuske broj 2021/403/1, 2021/403/2 i 2021/403/3.", navodi se u Rješenju.

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Pojašnjeno je da tako dostavljeni materijal sa Skaj-ecc, koji je prvostepeni sud proveo na ročištu glavnog pretresa 13. 01. 2026. godine nije od strane zastupnika optužbe dostavljen u elektronskoj formi, s obzirom da podaci koji sadrže komunikaciju posredstvom navedene aplikacije, predstavljaju digitalnu ispravu.

"Nasuprot tome, prvostepeni sud prihvata kao dokaz odštampanu komunikaciju, fotografije u formatu A4, kao i komunikacije koje su sadržane na tri lista istog formata i na takvom dokazu temelji zaključke o krivici otpuženog Popović Srđana za predmetna krivična djela. Dakle, prvostepeni sud provodi dokaz komunikacije za koju tvrdi da je ostvario optuženi Popović Srđan posredstvom kriptovane Skaj-ecc aplikacije, a da se pritom nije uvjerio u vjerodostojnost iste, s obzirom na to da isti nije dostavljen u elektronskoj formi kao digitalna isprava već u štampanoj”, navodi se u Rješenju kojim je ukinuta prvostepena presuda.

Vijeće Apelacionog suda navodi da prvostepeni sud propušta da cijeni dozvoljenost korišćenja komunikacije odnosno materijala u postupku koji se vodi protiv optuženog Popovića, u smislu člana 3 Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima kojom je propisano da će zamoljena strana u skladu sa načinima koje predviđa njeno zakonodavstvo izvršavati zamolnice koje se odnose na krivične predmete koje joj budu uputili sudski organi strane molilje, a koji se odnose na obavljanje istražnih radnji ili dostavljanje dokaznog materijala, dosijea ili dokumenata.

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"Iz priloga koje je tužilaštvo dostavilo sudu, konkretno, odgovora Republike Francuske na zamolnicu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, dozvoljeno je korišćenje materijala kao dokaz u sudskom postupku na kojem se bazira Evropski zahtjev za pružanje međunarodne pravne pomoći u postupku pred Specijalnim državnim tužilaštvom Crne Gore Ktis.br.10/21, a koji se ne odnosi na predmetni postupak i optuženog Popović Srđana. Dakle, prvostepeni sud, svoje činjenično utvrđenje a koje se tiče predmetnih krivičnih djela i krivice optuženog Popović Srđana za izvršenje istih nije mogao temelj na podacima u formi koja mu je dostavljena od strane tužilaštva, već isključivo u vidu digitalne isprave uz dozvolu nadležnog organa države molilje, da se ti podaci mogu koristiti i u predmetnom postupku", ističe se u Rješenju i dodaje:

"Nadalje, osnovano se žalbom branioca optuženog prvostepena presuda pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl.386 st.1 tač.9 Zakonika o krivičnom postupku, jer se presuda zasniva na protivrječnim razlozima u pogledu odlučnih činjenica dok su dati razlozi nejasni. Naime, prvostepeni sud u obrazloženju presude na strani 52 zaključuje, da nema sumnje da je optuženi Popović Srđan osoba koja je dana 27.10.2015. godine oko 20,00 časova sa prostora stare puškarnice koja se nalazi na zidinama sarog grada u Budvi iznad lokacije zvane 'Zvono', lišio života oštećenog Đuričković Gorana na način, što je iz automatske puške njemačke proizvodnje, 'Hekler i Koh' u pravcu oštećenog koji se nalazio na šetalištu ispalio 3 projektila od kojih ga je jedan pogodio usljed čega je kod oštećenog nastupila smrt".

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Dalje se navodi da Sud ističe da takav svoj zaključak temelji na dokazima provedenim u postupku i to sadržine uviđajne dokumentacije, zapisnika o uviđaju VDT-a u Podgorici, službene zabilješke Uprave policije CB Budva i sadržine fotodokumentacije sačinjene prilikom vršenja uviđaja, rezultatima DNK i balističnog vještačenja kao i vještačenja po vještaku sudske medicine, te konačno sadržini komunikacije koju je po zaključku prvostepenog suda ostvario optuženi Popović posredstvom Skaj-ecc komunikacije kao korisnik pina "Raucmt".

"Međutim kako se osnovano ističe žalbom branioca, a kako to nalazi i ovaj sud, razlozi prvostepene presude se u pogledu krivice optuženog Popović Srđana nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni sa dokazima provedenim u postupku. Naime, prilikom vršenja uviđaja na licu mjesta predmetnog događaja pronađene su tri čaure za koje je postojala sumnja da potiču od izvršenja krivičnog djela ubistvo izvršeno prema oštećenom Đuričković Goranu, a što je navedeno u službenoj zabilješci Uprave policije CB Budva od 28.10.2015. godine, kojom je konstatovano da je prilikom vršenja uviđaja, obilaskom šireg lica mjesta i pregledu dijela staze na zidinama unutar prostora stražarske kule iznad lokacije 'Zvono' pronađene tri čaure koje na udarnom čelu imaju slovne oznake i to dvije čaure 'FNM83-30' i jedna oznake 'FNM5-75' a što je konstatovano u izvještaju o uzorkovanju tragova, broj knjige uviđaja 869/15 od 27.10.2015.godine. Iz sadržine zapisnika o uviđaju VDT-a u Podgorici Ktr.br.1113/15 od 27.10.2015. godine konstatovano je da su na licu mjesta pronađene tri čaure nepoznate vrste i marke, da se na dvije čaure nalazi oznaka 'FNM83-30', i jedna oznake 'FNM5-55'. Iz izvještaja o balističkom vještačenju od 09.11.2015. godine te izjašnjenja vještaka balističara Milovana Mihailovića, proizilazi, da su na vještačenju dostavljene tri čaure na kojima su utisnute oznake proizvođača 'FNM83-30, FNM75-6 i FNM5-75', za koje je vizuelnim pregledom utvrđeno da pripadaju puščanoj municiji kalibra 7,62x51 milimetara i da su sve čaure ispaljene iz iste puške", dodaje se u Rješenju.

"Dakle, prvostepeni sud u razlozima pobijane presude relativizuje činjenicu da su u uviđajnoj dokumentaciji (službena zabilješka CB Budva i zapisnik o uviđaju VDT-a u Podgorici) te sadržini izvještaja o balističkom vještačenju evidentirane različite oznake čaura, koje su pronađene na licu mjesta predmetnog događaja prilikom vršenja uviđaja, odnosno koje su bile predmet balističkog vještačenja, navodeći da se radi o očiglednim štamparskim greškama. Prvostepeni sud u tom dijelu ne daje detaljniju ocjenu vjerodostojnosti ovako protivrječnih dokaza niti razloge kojim se rukovodio prilikom rješavanja ovog spornog pitanja, a što je bio dužan da učini prilikom utvrđivanja postojanja krivičnog djela i krivice optuženog”, piše dalje u rješenju Apelacionog suda.

Srđan Popović, zvani Gringo, u prvostepenom postupku osuđen je na 15 godina i 10 mjeseci zatvora, zbog ubistva Gorana Đuričkovića u Budvi i nedozvoljenog držanja oružja.

U prvostepenoj presudi se navodi da je Popović kriv što je 27. oktobra 2015. godine, oko 20 časova u Ulici Slovenska obala u Budvi, na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta "Old Fišermans Pab", sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića.

U prvostepenoj presudi se navodi da je okrivljeni sa prostora stare puškarnice koja se nalazi na zidinama Starog grada, iznad lokacije zvane "Zvono", iz automatske puške ispalio tri hica u oštećenog. U presudi se dalje navodi da se Đuričković u tom momentu nalazio na šetalištu ispred pomenutog ugostiteljskog objekta. Jedan od ispaljenih hitaca pogodio ga je u predjelu desne strane grudnog koša, nanoseći mu teške i po život opasne povrede, od kojih je na mjestu nastupila smrt.

Nakon toga je, tvrdilo se u optužnici, Gringo pobjegao sa unaprijed pripremljenim skuterom za vodu u pravcu Kotora. U mjestu Platamuni je između plaža Trsteno i Ploče u uvali ostavio skuter. Sa ciljem uništavanja bioloških tragova, benzinom je, dodaje se, zapalio navedeni skuter i udaljio se u nepoznatom pravcu. Automatsku pušku je bacio u more, koja je pronađena moru 12. septembra 2016. godine u prostoru između rta Platamuni i plaže Mogren 2.