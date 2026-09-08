Više stotina letova otkazano u Velikoj Britaniji

Autor:ATV redakcija
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Više stotina letova sa najvećih aerodroma u Britaniji otkazano je danas zbog tehničkih problema firme zadužene za kontrolu leta "NATS".
"Identifikovali smo problem u našem sistemu za obradu letova. Naši inžinjeri ubrzano rade na normalizaciji rada. Letovi i dalje odlaze i vazdušni prostor je otvoren ali će za oporavak sistema biti potrebno određeno vrijeme", navedeno je u saopštenju kompanije "NATS".
Iz najvećeg britanskog aerodroma "Hitrou" u Londonu kažu da sa "NATS-om" rade na rješenju problema.
Prema podacima portala "Flajtaver", otkazano je oko stotinu letova sa aerodroma "Hitrou", a kasnilo je 367 aviona. Oko 250 kašnjenja registrovano je na aerodromu "Getvik".
Problemi su prijavljeni u Edinburgu u Škotskoj ali i u Dablinu u Irskoj.
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