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Više stotina letova otkazano u Velikoj Britaniji

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08.09.2026 18:25

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Авион је врста ваздухоплова чврсте конструкције са сопственим погоном, који производи узгон помоћу фиксних крила и омогућава лет кроз ваздух.
Foto: pexels/Mr Ozturk

Više stotina letova sa najvećih aerodroma u Britaniji otkazano je danas zbog tehničkih problema firme zadužene za kontrolu leta "NATS".

"Identifikovali smo problem u našem sistemu za obradu letova. Naši inžinjeri ubrzano rade na normalizaciji rada. Letovi i dalje odlaze i vazdušni prostor je otvoren ali će za oporavak sistema biti potrebno određeno vrijeme", navedeno je u saopštenju kompanije "NATS".

Iz najvećeg britanskog aerodroma "Hitrou" u Londonu kažu da sa "NATS-om" rade na rješenju problema.

Prema podacima portala "Flajtaver", otkazano je oko stotinu letova sa aerodroma "Hitrou", a kasnilo je 367 aviona. Oko 250 kašnjenja registrovano je na aerodromu "Getvik".

Problemi su prijavljeni u Edinburgu u Škotskoj ali i u Dablinu u Irskoj.

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Velika Britanija

otkazani letovi

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